Vezneler hafta sonu açık olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vezneler hafta sonu açık olacak

İHA

Vezneler hafta sonu açık olacak

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksiti için son ödeme tarihinin 30 Kasım olduğunu hatırlatırken veznelerinin hafta sonun da açık olacağını belirtti.
Tepebaşı Belediyesi, 2020 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin ikinci taksitini yatıracak olan vatandaşlar için kolaylık sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında bulunan vezneler 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günü, 11.00 16.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek. Kasım ayı boyunca çeşitli mahallerde ödeme kolaylığı sağlayan mobil ödeme aracı ise, 30 Kasım’da 08.3012.00 saatleri arasında Bahçelievler ve 12.3016.00 saatleri arasında Tunalı Mahallesi’nde vatandaşların hizmetinde olacak. Ayrıca Korona virüs dolayısıyla evden çıkamayan ve belediyeye gidemeyecek olan 65 yaş üstü ya da engelli vatandaşlar ise, mobil vezne tahsilat aracı ile ödemelerini gerçekleştirebiliyor.
Öte yandan yetkililer, vatandaşların “www.tepebasi.bel.tr” internet adresinden “Online İşlemler” menüsüne tıklayarak da ödeme yapılabileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Erdal, Gençlik ve Spor Bakanını ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Erdal, Gençlik ve Spor Bakanını ziyaret etti
İnönü Belediyesinden AKUT’a destek
YEREL HABERLER İnönü Belediyesinden AKUT’a destek
Mahallelere dadanan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Mahallelere dadanan hırsızlar yakalandı
Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısındaki artış sürüyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısındaki artış ...
Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi’nden online temel oyunculuk atölyesi
YEREL HABERLER Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi’nden online ...
Kadına şiddetin tarihsel boyutu ele alındı
YEREL HABERLER Kadına şiddetin tarihsel boyutu ele alındı
AraçLa evlere içki servisi yapan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER AraçLa evlere içki servisi yapan şüpheliler yakalandı
Ligde 23 maçtır kazanamayan Eskişehirspor gözünü lidere dikti
YEREL HABERLER Ligde 23 maçtır kazanamayan Eskişehirspor gözünü ...
Polisten kaçamayan şüpheliler suç makinası çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçamayan şüpheliler suç makinası çıktı
Sağlık İletişimi Sempozyumu’nda gündem Covid-19 6. Sağlık İletişimi Sempozyumu uzmanları çevrim içi ortamda buluşturdu
YEREL HABERLER Sağlık İletişimi Sempozyumu’nda gündem Covid-19 6. ...
Kampanya sonrası 20 yaşındaki engelliye tekerlekli sandalye yardımı
YEREL HABERLER Kampanya sonrası 20 yaşındaki engelliye tekerlekli ...
Dereceyle mezun olan öğrenciler başarı belgelerini düzenlenen törenle aldı
YEREL HABERLER Dereceyle mezun olan öğrenciler başarı belgelerini ...
Bozdağ’da gün batımı görenleri hayran bıraktı Muhteşem gün batımı gökyüzünü süsledi
YEREL HABERLER Bozdağ’da gün batımı görenleri hayran ...
Otomobilden içki satışı yapan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilden içki satışı yapan 2 kişi, kovalamaca ...
TEI, öğrencilerin sorularını canlı yayında yanıtlıyor
YEREL HABERLER TEI, öğrencilerin sorularını canlı yayında yanıtlıyor
Genital PRP ile cinsel hayatınız yenilenebilir Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Elmas Etiz: "PRP’de “Kişiden kan alınıp santrifüj denilen cihazlarda uygun devir ve sürede döndürülerek trombositten zengin plazma elde edilir"
YEREL HABERLER Genital PRP ile cinsel hayatınız ...
Anadolu Üniversitesi iş yaşamı ile öğrenciler arasında köprü olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi iş yaşamı ile öğrenciler ...
Sarıcakaya lavanta kokacak
YEREL HABERLER Sarıcakaya lavanta kokacak
150 yıllık taş değirmeninde 'muhacir kaya biberi' öğütüyorlar Az bilinen muhacir kaya biberinin tarifi Şaziye Akduman; "Dedelerimizden kalma taş değirmenimizle biberimizi öğütüyoruz" Hatice Çabuk; "Sağlığımız için biberimizi bütün yiyeceklerimizde kullanıyoruz"
YEREL HABERLER 150 yıllık taş değirmeninde 'muhacir kaya biberi' ...
Sağlık çalışanları: Dışarıdakiler 1 maske takmazken, biz 3 maske ile çalışıyoruz
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları: Dışarıdakiler 1 maske takmazken, ...
Balıkesir OSB'den Eskişehir OSB'ye ziyaret
YEREL HABERLER Balıkesir OSB'den Eskişehir OSB'ye ziyaret
Başkan Kurt, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Kurt, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin ...
Tepebaşı okul öncesi eğitimleri çevrimiçi ortama taşıdı
YEREL HABERLER Tepebaşı okul öncesi eğitimleri çevrimiçi ortama ...
Eskişehir´de, kumar oynarken yakalanan 28 kişiye 112 bin 500 lira ceza
YEREL HABERLER Eskişehir´de, kumar oynarken yakalanan 28 kişiye 112 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X