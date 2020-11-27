Vezneler hafta sonu açık olacak

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksiti için son ödeme tarihinin 30 Kasım olduğunu hatırlatırken veznelerinin hafta sonun da açık olacağını belirtti.

Tepebaşı Belediyesi, 2020 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin ikinci taksitini yatıracak olan vatandaşlar için kolaylık sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında bulunan vezneler 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günü, 11.00 16.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek. Kasım ayı boyunca çeşitli mahallerde ödeme kolaylığı sağlayan mobil ödeme aracı ise, 30 Kasım’da 08.3012.00 saatleri arasında Bahçelievler ve 12.3016.00 saatleri arasında Tunalı Mahallesi’nde vatandaşların hizmetinde olacak. Ayrıca Korona virüs dolayısıyla evden çıkamayan ve belediyeye gidemeyecek olan 65 yaş üstü ya da engelli vatandaşlar ise, mobil vezne tahsilat aracı ile ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Öte yandan yetkililer, vatandaşların “www.tepebasi.bel.tr” internet adresinden “Online İşlemler” menüsüne tıklayarak da ödeme yapılabileceğini bildirdi.

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