Eskişehirspor'da 4 kişinin testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da yapılan Korona virüs testleri sonucunda 3 futbolcu ve 1 antrenörün testleri pozitif çıktı.

Eskişehirspor'da 3 futbolcu ve 1 personelin korona virüse yakalandığı açıklandı. Konuyla ilgili siyahkırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimizin bugün yapılan Covid19 testleri neticesinde üç futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır."

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