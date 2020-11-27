Eskişehirspor'da 3 futbolcu ve 1 antrenörün Covid-19 testi pozitif çıktı

ESKİŞEHİR, (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 3 futbolcu ve 1 antrenörün Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
TFF 1'inci Lig'in 11'inci haftasında pazar günü kendi sahasında oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor'da teknik heyet ve oyunculara Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre; 3 oyuncu ve 1 antrenörün koronavirüs olduğu tespit edildi. Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize Özel Gürlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde üç futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır. Hızla artan Covid-19 vakaları sebebiyle Vali Hanefi Demirkol Tesislerimize dışarıdan girişler tamamen kaldırılmış olup, süreç için taraftarımızın ve ziyaretçilerimizin anlayış göstermelerini rica ediyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir DHA
2020-11-27 18:29:54
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