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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siğil ve güneş lekelerine karşı 'Kriyoterapi'

İHA

Siğil ve güneş lekelerine karşı 'Kriyoterapi'

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, 'Kriyoterapi' yöntemi ile güneş lekeleri, tırnak batmaları, nasırlar, ben (nevüsler), normal siğiller ve genital siğiller gibi pek çok sorunun ağrısız bir şekilde tedavi edildiğini söyledi.
Kriyoterapi hakkına bilgi veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, "Cerrahiye gerek kalmadan, derideki lezyonları tedavi etmek için kullanılan dondurma yöntemine kriyoterapi denir. 190 derecede nitrojen oksit gazı ya da sıvı azotla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Kolay uygulanabilen, ekonomik, yatış gerektirmeyen neticesi hızlı alınan her yaş ve cinsiyete uygulanabilen bir tedavi metodudur" şeklinde konuştu. Kriyoterapi'den başarılı sonuç alınmasının işlem uygulanacak bölgenin yerine, derinliğine ve büyüklüğüne göre değiştiğini ifade eden Dr. Bereket, "Ayak siğillerinde 56 seansta başarı sağlanırken el, yüz ve genital bölge siğilleri 23 seansta kriyoterapi ile giderilmektedir" diye konuştu.
GENİTAL SİĞİLLERDE DE ETKİLİ
Kriyoterapi'nin cerrahi bir işlem olmadığını aktaran Dr. Bereket, "Doktorunuzun ve sizin programınıza uyan bir zamanda yapılabilir. Uygulanan bölgenin yerine, derinliğine ve büyüklüğüne göre işlem 2030 saniye arası tamamlanır" diye konuştu. İşlemin yapılmasında gebelik de dâhil olmak üzere hiçbir risk grubu bulunmadığına dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Bereket, "Bu tedavi uygun rahatsızlığı bulunan her yaş ve cinsiyetten hastaya uygulanabilen ve anestezi gerektirmeyen, hızlı bir tedavi yöntemidir" dedi. Kriyoterapi'nin hangi hastalıklarda kullanıldığı hakkında bilgi veren Dr. Bereket, yönteme ilişkin şunları söyledi:
"Bu yöntem dokuda soğuk hasarı oluşturarak, iyi huylu hücre büyümeleri, güneş lekeleri, tırnak batmaları, nasırlar, ben (nevüsler), siğiller, cilt kanseri, prostat kanseri gibi pek çok hasarlı ya da hastalıklı dokunun tedavisinde kullanılabilir. Mısırlılardan bu yana kullanılan etkili bir yöntemdir."
İŞLEM SONRASINDA NORMAL YAŞAMA DÖNÜLEBİLİR
Kriyoterapi'nin avantajlarına da değinen Fizyomer Terapia Doktoru Bereket, şöyle konuştu:
"Özellikle yaşlı hastalarda, deri tümörü tedavisinde cerrahi bir işlem olmadığı için hasta konforu sağlar. Kriyoterapi tedavisinde siğillerde tekrarlama, diğer yöntemlere göre daha az olmaktadır. Güneş lekelerinin tedavisinde kozmetik olarak iyi sonuçlar alınmaktadır. Kanama ve komplikasyon riski diğer yöntemlere göre çok azdır. Hızlı ve uygulanması kolay bir yöntemdir Poliklinik şartlarında yapılabilir. Güvenlidir. Anesteziye gerek duyulmaz, tercihen lokal anestezi uygulanabilir, işlem sonrası hasta rutin yaşam ve alışkanlıklara hemen dönebilir, iş ve sosyal yaşamı etkilemez. Her yaş ve cinsiyet için uygundur hatta hamilelerde bile kullanılabilir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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