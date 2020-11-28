Eskişehirspor Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

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TFF 1. Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Altınordu'yu konuk edecek olan Eskişehirspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde 11:30'da başlayan antrenmanda Eskişehirsporlu oyuncular teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı. Karşılaşma saatini beklemeye geçen siyahkırmızılılar tesiste kampa girdi. Maç öncesinde İzmir temsilcisi Altınordu topladığı 20 puan ile liderlik koltuğunda otururken, Eskişehirspor ise 1 puan ile son sırada yer alıyor.

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