ESOGÜ Bibliyofil’de Edward Said ve Oryantalizm konuşuldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üniversitenin resmi YouTube kanalı için üretilen video içeriği “Bibliyofil”e bu hafta ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yetim konuk oldu.
Filistin kökenli akademisyen ve yazar Edward Said’in “Oryantalizm” eserini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yetim, batı tarafından inşa edilen “Doğu” imgesini yapısöküme uğratan bu çalışmanın tüm sosyal bilimler alanını etkileyen önemli akademik metinlerin başında geldiğini kaydetti. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yetim, Edward Said’in metodolojisini nasıl inşa ettiğine ilişkin bilgiler paylaşırken, bu teoriye göre batının doğuyu yalnızca emperyalist araçlarla sömürmeyip bu eylemlerini söylemle de temellendirdiğini, güçlendirdiğini vurguladı. Yetim, bu kitabın batılı söyleme bir başkaldırı olduğunu ifade etti.
Üniversitenin YouTube kanalında yayınlanan Bibliyofil sohbetinde kitaptan örneklere de yer verildi.
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