Eskişehir'de sokaklar boş kaldı

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Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 ile sabah saat 10.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, cadde ve sokaklar kısa sürede boş kaldı. Polis ekipleri kapanması gereken iş yerlerinde denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Eskişehir sokakları kısa sürede sessizliğe büründü. Saat 20.00´de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamadan muaf olanlar dışında sokaklarda kimsenin kalmadığı görüldü. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana caddeler üzerinde kontrol noktası oluştururken, tüm araçlar tek tek kontrol edildi. Ayrıca kapanması gereken iş yerleri denetlendi. Yasak sabah 10.00'da sona erecek.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2020-11-28 20:55:58



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