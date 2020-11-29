Kısıtlamanın bitmesiyle Eskişehir'in işlek caddeleri doldu

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve sonrasında vatandaşlar Eskişehir'in işlek caddelerini doldurdu.

Hafta sonu yaşanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve sonrasında vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak şehir merkezini doldurmaya devam ediyor. Yaşanan bu durum ise virüsün daha hızlı yayılmasına davetiye çıkarıyor. Vaka sayılarının her geçen gün artmasına aldırış etmeden şehir merkezinde kalabalık oluşturan vatandaşlar geziyor. Birçok vatandaşın maske takmadığı gözlenirken, vatandaşların şehir merkezine gelirken kullandıkları toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk da duyarsızlığı gözler önüne seriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.