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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni yasaklar vatandaşları manava yöneltti

İHA

Yeni yasaklar vatandaşları manava yöneltti

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran, lokanta ve kafeler sonrasında pazarda alışveriş yapmak istemeyen vatandaşlar manavlara yöneldi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yiyecek üzerine kapatılan işletmeler sonrasında vatandaşlar evlere yöneldi. Evde ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, özellikle kalabalık olan pazarlara da gitmek istemiyor. Bundan dolayı genellikle manavlar tercih edilmeye başlandı. Bu süreç içinde işlerinde artış görülen manavlar ise durumdan memnun.

“Her yer kapalı olunca vatandaş evde meyve tüketiyor”
Uzun yıllardır Eskişehir’de manav olarak bulunan Hakan Araz, meyve satışlarındaki son durumu anlattı. Araz, “Havalar sağunca kışlık meyvelere talepler ister istemez arttı. Hem soğuk havaya karşı hem de hastalık nedeniyle insanlar daha çok meyve tüketiyor. Bununla birlikte bütün kafeler, eğlence mekanları, restoranları gibi her yer kapalı artık. Dolayısıyla insanlar artık daha çok evde oturuyor. Evde otururken de haliyle meyve tüketimi oluyor. Daha geçen haftalara göre satışlarımızda büyük hızlanma söz konusu oldu yani” diye konuştu.

"Vatandaş C vitamini arıyor"
Kış günlerinde manavlarda bulunan tüm meyvelere talep olsa da virüs nedeniyle vatandaşlar en çok C vitamini içeren meyvelerini arıyor. Bu konuda konuşan diğer bir manav Emin Özkaya, “Kışlık meyvelere talep hızlandı. Korona hastalığı nedeniyle millet meyvelere çok düşkün oldu. Evde kalırken meyveler daha çok tüketmeye başladı. Kışlık olarak gelebilecek tüm meyveler geldi. Bunlar arasında mandalina, greyfurt, portakal, limon, kivi gibi C vitamini içeren bütün meyveler diğerlerine göre hızlı bir şekilde satılıyor. Bunun yanı sıra ayva, nar, elma çeşitleri, kış armudu, deveci armudu, kestane gibi ürünlere de talepler var. Ama dediğim gibi vatandaş C vitaminli meyveleri daha çok arıyor” şeklinde konuştu.

“Fiyatlar pahalı”
Kış meyvelerinin fiyatları hakkında konuşan manav Hakan Araz ise bu sene fiyatların gerçekten pahalı olduğunu dile getirdi. Manav Araz, “Vatandaşlar meyve alıyorlar ama fiyatlar gerçekten pahalı. Yani geçmiş yıllarda 23 liraya sattığımız meyveler şimdi çıktı 67 liraya. Bu da arz talep meselesidir. Çünkü şu an talep var ama ürün az. Meyveler daha çok yurtdışına gönderiliyor. Oralardan da talep çok çünkü. Bu nedenle Türkiye’de fiyatlar biraz pahalı şu an. Ama alan var mı? Evet var. Alıcı eksik olmuyor. Ancak şöyle bir durum var. Daha önce 5 kilo alan artık 23 kilo alıyor. Kışlık meyve olarak gelmeyen meyve kalmadı. Ama portakal, armut gibi bazı ürünlerin bollaşacağını bekliyoruz. Bollaşınca da fiyatlar düşecektir” diye anlattı.

"İhracat fiyatı uçurdu"
Yıllardır manav olarak bulunan İbrahim Bozkuş, meyve fiyatlarında yaşanan yükselmenin sebebi olarak ülkenin ihtiyacını karşılamadan yurt dışına gönderilmesi olduğunu belirtiyor. Bozkuş, “Ben daha geçen hafta İzmir’den geldim. Şu an portakal, mandalina sezonudur. Yerli ürünlerin fiyatlarında düşüş yaşanması gerekiyor. Ama gittiğimde gördüm ki; meyveler dallardayken yurt dışına satıldı. Rusya, Ukrayna gibi ülkenin alıcıları kuyruk oluşturdu. Satıcı da dolar olarak satıldığında daha fazla kar ediyor ve haklı olarak onlara veriyor. Bu durumda olan bizim vatandaşın oluyor. Ürünler azalıyor ve talep artıyor. Buradaki fiyatlar da yüksek oluyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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