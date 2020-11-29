Tepebaşı’nda ağaçlar budanıyor

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan cadde, sokak ve parklarda ağaç budama çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından ağaç budama çalışmaları büyük bir özenle yürütülürken, aynı zamanda bakımları da yapılıyor.

Son olarak ekipler; Batıkent, Çamlıca, Cumhuriye, Tunalı, Yeşiltepe, Yeni Mahalle, Şarhöyük, Kumlubel ve Bahçelievler mahallerindeki cadde, sokak ve parklarda bulunan ağaçların budama ve bakım işlemlerini gerçekleştirdi. Ağaçların düzenli ve kuvvetli dal ve yapraklarının oluşması ve kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden sağlıklı bir hale gelebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında kırık, ezik, hastalıklı olan dallar budanıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde yapılan budama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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