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Yasaklardan bunalanlar parklara akın etti Pazar gününün favori mekânı Kanlıkavak Parkı oldu Katlanabilir hafif sandalyeleriyle ve termoslarıyla parka gelen vatandaşlar haftanın stresini sevdikleriyle vakit geçirerek attı

İHA

Yasaklardan bunalanlar parklara akın etti Pazar gününün favori mekânı Kanlıkavak Parkı oldu Katlanabilir hafif sandalyeleriyle ve termoslarıyla parka gelen vatandaşlar haftanın stresini sevdikleriyle vakit geçirerek attı

Yeni kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasaklarının ardından Eskişehir halkı park ve bahçelere akın ederken özellikle Kanlıkavak Parkı’na gösterilen ilgi büyüktü.
Yaşanan büyük vaka artışlarıyla gelen yeni kısıtlamaların ikinci haftasında tatil günü olan pazar gününü kaçırmak istemeyen Eskişehirliler kendilerini dışarı attılar. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle kafe ve restoran gibi yerlerin kapatılması ve diğer kapalı alanlarda vakit geçirmenin de tehlikeli olması sebebiyle açık havada vakit geçirmek dışında bir seçeneği bulunmayan vatandaşlar, kentin en meşhur parklarından olan Kanlıkavak Parkı’nı doldurdu.

Termosunu ve sandalyesini alan parka koştu
Katlanabilir hafif sandalyeleriyle ve termoslarıyla Kanlıkavak Parkı’na gelen vatandaşlar, haftanın stresini sevdikleriyle vakit geçirerek attı. 18 yaşında olan ve hem yasaklarla hem de üniversite sınavı stresiyle baş etmeye çalışan Mert Olcay, “Pazar günü arkadaşlarımla oturmaya geldim. Zaten kısıtlamamız olduğu için yalnızca belirli saatlerde dışarı çıkabiliyoruz, o saatleri de iyi değerlendirmek istiyoruz. Artık evde iyice bunaldık. Bu sene bir de sınav stresi var. Kafa dağıtmaya çıktık, burada keyfimiz yerinde. Hep beraber sohbet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kurallara çoğu zaman uyuldu
Kentin en büyük parklarından biri olan Kanlıkavak Parkı’nda bazı insanlar grup halinde yürürken, kimilerinin ise çimler üzerinde vakit geçirdiği görüldü. Köpeğini gezdiren, çocuğu ve torunuyla dolaşmaya çıkan, açık havada yemeğini yiyen, çayını içen vatandaşların genel olarak sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri gözlemlendi.

“Mekanlar kapalı olunca açık havayı tercih ettik”
Anne babalar özellikle çocuklarının evde çok sıkıldığını belirtiyor. Hafta sonunu çocuklarla değerlendirmek istediklerini ifade eden Nilgün Önen, “Yasaklardan dolayı en uygun mekân olarak burayı gördük. Burası sakin, sessiz ve huzurlu bir yer. Birlikte biraz vakit geçirelim diye çaylarımızı alıp ortamı değerlendirdik” dedi.
Nilgün Önen ile çocukluk arkadaşı olan Selvi Karaman ise “Çok keyifli bir ortam, en azından çocuklar adına çok mutluyuz” diyerek pandemi etkisi altında geçen bu günlerde Kanlıkavak Parkı’nın kendileri için güzel bir ortam oluşturduğunu söyledi.
Osmangazi Üniversitesi öğrencisi olan 23 yaşındaki Efe Koçak da virüsten korunabilmek ve aynı zamanda iyi vakit geçirmek için burayı tercih ettiklerini belirterek, “Yeşil bir alandayız, insanlarla mesafemizi koruyabiliyoruz, o nedenle burada vakit geçiriyoruz” dedi.

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