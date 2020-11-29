Karantinada olması gerekirken trafik kontrolünde yakalandı

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Eskişehir’de denetim yapan trafik ekipleri karantinada olması gereken bir vatandaş dışarıda yakalandı.

Çarşı Polis Merkezi Amirliği trafik ekiplerinin Haci Ali Bey mahallesinde yaptıkları kontrolde karantinada olması gereken M.B. isimli şüpheli yakalandı. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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