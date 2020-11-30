Yasağa uymayan 54 kişiye 170 bin lira ceza

8 bin polis alımı ne zaman?

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Eskişehir'de Koronavirüs tedbirleri kapsamınsa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 54 kişiye 170 bin 100 lira para cezası uygulandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu İçişleri Bakanlığınca başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara cezai işlem uygulandı. Eskişehir’de polis ekipleri tarafından uygulanan sıkı denetimlerde 54 kişi yakalandı. Yakalanan vatandaşlara toplamda 170 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

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