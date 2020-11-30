Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2020 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Ekim 2020 ayında Eskişehir’in ithalatı da ihracatı da azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir’de 2020 Ekim ayında, 2019 yılının aynı ayına göre ithalat yüzde 9,1 azalarak 65 milyon 747 bin dolar, ihracat yüzde 17,6 azalarak 88 milyon 77 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ise, Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,6, ithalat yüzde 8,4 arttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.