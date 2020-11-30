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Başkan Küpeli, Türkiye ekonominin üçüncü çeyreğindeki büyüme rakamlarını değerlendirdi "Ekonomik büyümeyi sanayi ve yeni yatırımlar sağladı" "2021 yılında güçlü büyümeye devam etmek arzusundayız”

İHA

Başkan Küpeli, Türkiye ekonominin üçüncü çeyreğindeki büyüme rakamlarını değerlendirdi "Ekonomik büyümeyi sanayi ve yeni yatırımlar sağladı" "2021 yılında güçlü büyümeye devam etmek arzusundayız”

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye ekonominin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7’lik bir büyüme gösterdiğini belirterek, sanayideki büyümenin ile yeni yatırımlardaki artışın ekonominin itici gücü olmaya devam ettiğini ifade etti.
Başkan Küpeli, büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre üçüncü çeyrekte Türkiye’nin GSYH’NIN yüzde 6,7 büyüdüğünü hatırlattı. Beklentiler yüzde 5 civarında olacak şeklinde olmasına rağmen, oldukça yüksek bir büyüme rakamına ulaşıldığını belirten Küpeli, “Pandemi döneminde alınan tedbirlerin ve yaz döneminde uygulanan ekonomik kararların ekonomik büyümeye olumlu yönde katkı yaptığını görüyoruz. Açıklanan verilere harcama kalemleri yönünden baktığımızda, en dikkat çekici büyümenin Yatırım harcamaları kalemindeki yüzde 22,5’lik bir büyüme olduğu görüyoruz. Yatırımlara ilişkin bu verileri özellikle sanayi ayağında bizde sahada birebir görmekteyiz. Hem ertelenen yatırım taleplerinin devreye alınması, hem yatırım ortamının oluşmasının yanı sıra ileriye yönelik bekleyişlerin olumlu seyretmesi ve bunların yatırıma dönüşmeye başlaması neticesinde yeni yatırımlar kaleminde önemli bir yükseliş görülüyor. Bu verileri doğrular şekilde, bizde bu yılın 11 ayında Eskişehir OSB’de yeni arsa tahsisleri bakımında yıllık bazda son 10 yılın üzerinde bir arsa tahsis sayısına ve metrekareye ulaşmış durumdayız. Yine benzer şekilde Eskişehir’de teşvikli yatırımların tutarı ise ilk 9 ayda 1,5 milyar TL’sı düzeyine ulaşmış durumda. Özellikle reel sektörümüzün, pandeminin getirdiği bazı olumsuz koşullar olsa da ileriyi düşünerek, yeni yatırımlara yöneldiğini gözlemliyoruz” dedi.

Sanayi sektörü ekonominin can suyu olmaya devam ediyor
Başkan Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü:
“Açıklanan TÜİK verilerine üretim açısından baktığımızda Tarım sektörünün yüzde 6,2, sanayi sektörünün yüzde 8, inşaat sektörünün yüzde 6,4 ve hizmetler sektörünün ise yüzde 0,8 büyüdüğünü görmekteyiz. Yapılan kampanyalarında etkisiyle tam 8 çeyrektir kesintisiz daralan inşaat sektörünün son çeyrekte yüzde 6,4 büyümüş olması oldukça önemlidir. Her ne kadar bazı kesimler tarafından eleştirilse de inşaat sektöründeki canlanma ve büyümenin devamlılığı, 200’e yakın alt sanayi sektörünü doğrudan etkilemekte, çok sayıda sektörün daha fazla üretim yapmasına ve piyasanın canlanmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle devletin önümüzdeki dönemde inşaat sektörünü özellikle de kentsel dönüşümü hızlandıran ve teşvik eden, ayrıca OSB’ler de sanayi sektörünün yeni üretim mekanlarına kavuşmasını ve taşınmasını teşvik edecek şekilde yeni ve kapasite arttırıcı teşvik belgeli yatırımlardaki inşaat harcamalarını kapsayan ek bir düzenleme yaparak, inşaatların üzerindeki maliyetleri azaltıcı ek önemler hayata geçirmesi sağlanırsa, inşaat ve sanayi sektörün de birbirini pozitif yönde etkileyen uzun vadeli bir büyüme trendinin oluşması sağlanabilir. Açıklanan verilerde gösteriyor ki, sanayi sektörü ve yeni yatırımlar ekonominin can suyu olmaya devam ediyor.”

2021 yılında güçlü büyümeye devam etmek arzusundayız
“Bugün açıklanan yüksek büyüme verileri bizlerin de olumlu yöndeki beklentilerini doğruladı” diyen Başkan Küpeli, “Eskişehir OSB’deki elektrik ve doğalgaz tüketimlerini bizler gün gün sürekli izliyoruz. Özellikle ağustos, eylül ve ekim aylarındaki tüketim rakamlarımız bir önceki yılların aynı döneminin üzerine çıkmış durumda. Bu trend aynı şekilde devam etmekte. Özellikle elektrik tüketimindeki artışın olumlu seyri, pandemiye rağmen sanayi sektörü açısından beklentilerin pozitif yönde seyretmesine katkı sağlamakta. Elbette bu dönemde esnafımızın bir kesiminin ve bazı iş kollarının ister istemez ciddi ekonomik sıkıntılar yaşandığının da farkındayız ve görüyoruz, bu konuda ekonomi yönetiminin hayata geçirdiği son vergi ve diğer borçlara ilişkin yapılandırma kanunu her kesim açısından önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca ekonomi konusunda atılmaya başlanan adımların geleceğimiz açısından öngörülebilir bir ekonomik yapı için önemli hamleler olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak, sanayi sektöründeki büyümenin bu yılın son çeyreğinde de devam etmesi durumunda, 2020’yi en az hasarla kapatarak, büyüme rakamlarının düşükte olsa artı yönde olacağını göstermektedir. Aşılama çalışmalarının en kısa sürede hem ülkemizde hem de dünyada başlamasıyla, 2021 yılında güçlü büyümeye devam etmek arzusundayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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