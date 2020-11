1 Aralık’ta yürürlüğe giriyor Kış lastiği uygulamasına bir gün kala lastikçilerdeki yoğunluk arttı Lastikçiler randevu sistemi ile çalışıp kalabalığını önleyerek koronaya karşı hassasiyet gösteriyor

Tüm yurt genelinde yarından itibaren ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması Eskişehir’deki esnafın yüzünü güldürdü.

Gelen kış aylarıyla birlikte trafikte uygulanacak olan kış lastiği uygulaması ticari araçlar için zorunlu olacak. Trafik ekiplerinin kontrollerini yapacağı kış lastiği uygulamasına uymayanlara 776 TL para cezası verilecek. 1 Aralık 2020 Salı gününden itibaren yürürlükte olacak uygulama öncesinde esnafın işlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Uzun yıllardır otomotiv sektöründe hizmet veren işletme sahibi olan Erkan Koca; “35 yıldan beri otomotiv sektöründe halkımıza, Eskişehir’e hizmet vermekteyiz. Malum kışın başlamasıyla birlikte yoğunluğumuz fazlasıyla arttı. Bildiğiniz gibi 2918 Sayılı Trafik Kanun gereği ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması başlayacak. Otobüs, kamyon, minibüs gibi büyük araçlar ve hafif ticari araçlarda 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takma zorunluluğu var.” dedi.



“Yaz lastikleri güvensiz”

Yaz lastiklerinin kış aylarında güvensiz olduğunu belirten Koca, “Fakat biz kendi müşterilerimize ve vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapabiliriz. Kış lastiği sadece ticari araçlarda zorunlu diye sadece ticari araçlara değil, normal araçlarımıza da takılmalıdır. Eksi 7 dereceden sonra, çamurlu yollarda, yağmurlu yollarda, karlı ve buzlu yollarda can güvenliği açısından yaz lastikleri güvensizdir. Bundan dolayı tüm araçlara kış lastiği öneriyoruz.“ diyerek vatandaşı uyardı.



“Randevu sistemiyle çalışıyoruz”

Pandemiden dolayı kalabalık oluşmasını engellediklerini belirten Erkan Koca, şuan 1 Aralık yaklaştığı için lastik değişiminde yoğunluk çok fazla olduğunu anlattı. Oto lastikçilerinde, sanayi sitelerinde yoğunluk olduğunu ifade eden Koca, “Pandemiden dolayı randevulu çalışma sistemini kullanıyoruz. Yarım saatte bir araç alıyoruz. Başka türlü sosyal mesafemizi koruyamayız. Bu yüzden sokağa çıkma kısıtlaması olmayan günlerde gece 24.00’ye kadar çalışma arkadaşlarımız vatandaşımızın hizmetinde. Tüm vatandaşlarımıza kışlık lastiklerini takmalarını ve kışlık bakımlarını yapmalarını öneriyoruz.“ diyerek vatandaşların içini rahatlattı.



“Hiç kimse 50 lira için ailesinin ve kendisinin can güvenliğini riske atmamalı”

Lastik değişimi için fiyat ve süre bilgisi veren Erkan Koca şunları söyledi:

“Kış lastiği değişimi için pandemiden dolayı zam yapmadık. Geçen sene uyguladığımız fiyatı bu sene de devam ettiriyoruz. Lastik değişimini 50 TL’den yapmaya devam ediyoruz. Yaklaşık yarım saatte 4 lastiğin değiştirme işlemlerini bitiriyoruz. Hiç kimse 50 lira için ailesinin ve kendi can güvenliğini riske atmamalı.”



“Kış lastikleri sadece bir kış kullanılmıyor”

Erkan Koca, yeni kış lastiği fiyatları için ise, “Normal bir ticari araç için lastiğin tanesi 300350 TL olarak değişkenlik gösteriyor. Toplamda bin 200bin 400 TL aralığında bir maliyet oluyor. Kış lastikleri sadece bir kış kullanılmıyor. Yaz sezonunda yaz lastiği, kış sezonunda kış lastiği takılarak lastiklerimizin ömrünü uzatabiliriz. Bir takım lastik 45 yıl kullanılabiliyor” diye bilgilendirmede bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.