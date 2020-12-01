Jandarmadan terör propagansı yapanlara operasyon 3 kişi gözaltına alındı, 5 kişi aranıyor

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 8 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından üzerinden PKK/YPG/KCK Silahlı Terör Örgütü lehine sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edilen 8 şüpheliye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonrasında Sarıcakaya ilçesinde 3 şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, ekipler 5 şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.