Eskişehir´de terör propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de, sosyal medya hesaplarında PKK/YPG/KCK terör örgütü lehine propaganda yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/YPG/KCK lehine propaganda yaptıkları tespit edilen 8 şüpheliyi takibe aldı. Sarıcakaya ilçesinde yaşadıkları belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Eskişehir Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.
Farklı illerde oldukları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyon ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-12-01 10:25:25
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