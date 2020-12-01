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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Firari cinayet şüphelisi 17 yıl sonra yakalandı

İHA

Firari cinayet şüphelisi 17 yıl sonra yakalandı

Eskişehir’de ‘Kasten Öldürme’ suçundan hapis cezasına çarptırılan, ancak firari olan şüpheli 17 yıl sonra yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 2003 yılında İhsaniye Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde restoranda çıkan ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bıçakla kavganın şüphelisi firari İbrahim M.'nin kentte olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Hastaneden sağlık kontrolünden geçirilen İbrahim M.’in hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

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