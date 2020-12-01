7 yılın sonunda yürümeyi başardı

Eskişehir’de yaşayan ve 2 yaşında beyin felci (Serebral Palsi ) geçiren 9 yaşındaki Anıl Akgül, 7 yıl süren tedavisinin ardından yeniden yürüme sevinci yaşıyor.

Yürüyemeyen minik Anıl’ın tedavisi Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde başladı. Aradan geçen 7 yıl süren tedavi sonuç verdi. Şuan 9 yaşında olan Anıl Akgül, artık yürümeye başladı. Ailesi tarafından da mutlulukla karşılanan tedavide minik çocuğun en büyük destekçileri ise doktor ve fizyoterapistleri oldu.

Beyin felci hakkında bilgi veren Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Beyhan Yenerkol , hastalığın tedavisinin uzun ve meşakkatli olduğunu söylerken buna bağlı olarak sabrın çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. Felcin hamilelik döneminde, özellikle ilk hamileliklerde daha çok ve doğum sonrası bebeğin geçirdiği bir takım şiddetli rahatsızlıklardan kaynaklı olduğunu getirdi.

“Beyin felci oldukça uzun süreci olan, sabır gerektiren, donanım gerektiren bir tedavi şekli. Gelişmekte olan beyinde oluşan kalıcı hasardır. Hamilelik döneminde oluşan nedenleri vardır. Annenin geçirdiği birtakım hastalıklar buna neden olabilir. İlk hamileliklerde daha çok görüyoruz bunu. Bir de çoğul gebeliklerde daha çok görüyoruz. Doğum sonrasında ise geçirilen şiddetli sarılık, bebeğin geçirdiği şiddetli sarılık önemli bir neden. Onun dışında kafa travması, beyin içi kanamaları, bebeğin geçirdiği birtakım enfeksiyonlar; menenjit ensefalit gibi yine Serebral Palsi nedenlerindendir.”

“Hastamız ilk geldiğinde yürüyemiyordu”

Beyin felci geçiren hastanın 7 yıllık tedavi sürecinde olumlu sonuçlar alındığını belirten Dr. Beyhan Yenerkol, hastasının ilk geldiği zamandan şimdiye kadar nelerin değiştiğini ve hangi tedavilerin uygulandığını anlattı. Uzm. Dr. Beyhan Yenerkol ; “Hastamız ilk geldiğinde yürüyemiyordu. Daha sonra ellerinden tutularak parmak ucunda basarak yürüyebiliyordu. Çünkü adaleleri kısalmıştı, ayaklarını tam düz pozisyona getiremiyordu, topuk vuruşu yapamıyordu, ince el becerilerinde de bozuklukları vardı. Geldiğinde 2 yaşındaydı, şu anda 9 yaşında. Artık yürüyebiliyor, birtakım yardımcı cihazlar kullanıyor. Bir operasyon geçirdi, ara ara botoks tedavileri oldu ve şuan kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda” diye konuştu.

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