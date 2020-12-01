112 çalışanları, yaşadıkları zorlukları anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

112 çalışanları, yaşadıkları zorlukları anlattı

DHA

112 çalışanları, yaşadıkları zorlukları anlattı


ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği´nde görevli sağlık çalışanları 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutlarken, yaşadıkları zorlukları paylaşkı. Komuta Kontrol Merkezi´ne gelen çağrıları yanıtlayan Aycan Ergül, Covid-19 test sonuçlarının bile 112 Acil'e sorulduğunu ifade ederek, "Karantina sürelerinin bitip bitmediğini öğrenmek isteyenler de arıyor. İlaçları nasıl kullanmaları gerektiği gibi, sorulara maruz kaldık" dedi.
Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle video hazırlayarak, yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. 14 yıldır ambulans şoförü ve ATT olarak görev yapan Ergün Tuna, sağlık çalışanlarının her zaman özverili bir şekilde görev yaptığını söyledi. Zaman zaman trafikte yol vermeme konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Tuna, "Trafikte yaşadığımız zorluklardan bir tanesi, yayalar yaya geçitlerinde sirenler ve tepe lambalarımız açıkken bizden yol vermemizi istiyorlar. Trafikte yaşadığımız zorluklardan bir tanesi de yol vermeme durumu. Bunun sebebi de sürücüler camları kapalı, müzik son ses açık ve telefonla konuştuğu esnada bizi görsel ve işitsel olarak fark edemiyorlar. Bu da hastaya ya da hastaneye ulaşmada gecikmelere neden oluyor" dedi.
eevli ve 3 çocuk annesi Acil Tıp Teknisyeni Sevda Biçer (35) de mesleğini severek yaptığını, koronavirüsle savaşırken hayatlarında bazı değişiklikler olduğunu ifade ederek, "Pandemi süreci ile beraber tüm dünyanın Covid-19 ile savaştığı gibi biz sağlık personeli de Covid-19 ile savaşıyoruz. Pandemi hem sosyal yaşantımızda hem de çalışma hayatımızda bir takım değişikliklere neden oldu. Pandemi süreci ile beraber bizlerde kişisel koruyucu ekipman kullanmaya başladık. Hem kendinizi hem de diğer bireyleri korumak amacıyla kullanıyoruz. Ülkemizde mart ayından itibaren görülen ilk vakadan sonra kesin Covid-19 tanısı almış veya belirtiler gösteren hastaları naklettikten sonra ambulansımızda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyorduk. Eylül ayından bu yana da her vaka naklinden sonra dezenfeksiyon işlemi yapmaya başladık. Bu işlem yine bizim tarafımızdan İSO belgeli özel ekipmanlarla yapılıyor. Pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı diliyorum. Covid-19 hastalığına yakalanmış olan sağlık çalışanı arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.
`TEST SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN BİLE BİZİ ARIYORLAR´
Komuta Kontrol Merkezi´nde çağrılara yanıt veren Aycan Ergül ise gereksiz çağrıların yoğunluğa neden olduğunu söyledi. Pandemi süreciyle birlikte arayan kişilerin test sonuçlarını bile 112 Acil Çağrı Servisi´ne sorduğunu anlatan Ergül, şunları kaydetti:
"Pandemiden önce en çok savaş verdiğimiz konu acil olmayan çağrılardı. Pandemi ile birlikte bunların yanında karantinada olan, temaslı olan, Covid-19 hastaları bizi arayarak test sonuçlarını öğrenmek istiyorlar. Karantina sürelerinin bitip bitmediğini öğrenmek isteyenler de arıyor. Kullanacakları ilaçların nasıl kullanmaları gerektiği gibi, sorulara maruz kaldık. Bu gibi durumlarda hastalar Covid-19 çağrı merkezini arayarak, kendileri bilgilenebilirler. Böylelikle 112 acil çağrı hattını meşgul etmeyeceklerdir."
'112´Yİ MEŞGUL ETMEYELİM' 
Doktor Bülent Bozkurt da 22 yıldır sağlık çalışanı olarak görev yaptığını söyledi. Komuta Kontrol Merkezi´nde normal şartlarda 2 doktor ve 8 çağrı karşılayıcı olarak çalıştıklarını ifade eden Bozkurt, "Pandemi sürecinde vaka sayımızın yüzde 50 civarında artması nedeniyle doktor sayısını 3'e, çağrı karşılayıcı arkadaşların sayısını 12'ye çıkarttık. Pandemi sürecinde çağrılarımızın yüzde 70´ini olası ya da şüpheli Covid vakaları oluşturuyor. Biz de normal sorularımıza ek olarak hastanın ateş, öksürük, solunum sıkıntısı varsa diğer kronik hastalıkları ile ilgili bilgiler istiyoruz. Ayrıca hastaya en kısa sürede ulaşabilmek için adres bilgisinin tam ve net olması bizim için çok önemli. Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda herkesin kaliteli bir sağlık hizmetine zamanında ulaşabilmesi için lütfen gereksiz çağrılarla 112'yi meşgul etmeyelim" ifadelerini kullandı.
Hazırlanan video, Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
 DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-12-01 12:07:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şeref aylığı eşitliği ve saygı bekliyoruz Eskişehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ertuğrul Özkütük; "Sosyal güvencesi olan gazilerle olmayanlar arasındaki şeref aylığı farkı kalkmalı" "Seçilmiş ve atanmış yöneticilerle hiçbir sorunumuz yok, halktan ve toplu taşıma araçları şoförlerinden saygı bekliyoruz"
YEREL HABERLER Şeref aylığı eşitliği ve saygı bekliyoruz Eskişehir ...
17 yıldır firari olan cinayet hükümlüsü, saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER 17 yıldır firari olan cinayet hükümlüsü, saklandığı ...
7 yılın sonunda yürümeyi başardı
YEREL HABERLER 7 yılın sonunda yürümeyi başardı
Firari cinayet şüphelisi 17 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Firari cinayet şüphelisi 17 yıl sonra yakalandı
Eskişehir´de terör propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eskişehir´de terör propagandası yapan 3 şüpheli ...
Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin lira ceza
YEREL HABERLER Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin ...
Korona virüsü yok sayıp kadın erken kumar oynadılar 38 şüpheliye 166 bin 250 lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Korona virüsü yok sayıp kadın erken kumar ...
ÇEL-DER'den pandemi döneminde ihtiyaç sahibi 500 çocuğa giyecek yardımı
YEREL HABERLER ÇEL-DER'den pandemi döneminde ihtiyaç sahibi 500 ...
Hububat üreticisi gözünü bulutlara dikti Kuraklık barajlardan sonra buğday ve arpayı da vurdu çiftçi yağış bekliyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan; "Yağışımız çok az, göletlerimizde su kalmadı ürünler yağmur ve kar bekliyor" "Bu şekilde kurak gider ve yağış olmazsa sulama sistemlerimizin yeterli olmayacağı görülüyor"
YEREL HABERLER Hububat üreticisi gözünü bulutlara dikti Kuraklık ...
Jandarmadan terör propagansı yapanlara operasyon 3 kişi gözaltına alındı, 5 kişi aranıyor
YEREL HABERLER Jandarmadan terör propagansı yapanlara operasyon 3 ...
1 Aralık’ta yürürlüğe giriyor Kış lastiği uygulamasına bir gün kala lastikçilerdeki yoğunluk arttı Lastikçiler randevu sistemi ile çalışıp kalabalığını önleyerek koronaya karşı hassasiyet gösteriyor
YEREL HABERLER 1 Aralık’ta yürürlüğe giriyor Kış lastiği ...
Başkan Küpeli, Türkiye ekonominin üçüncü çeyreğindeki büyüme rakamlarını değerlendirdi "Ekonomik büyümeyi sanayi ve yeni yatırımlar sağladı" "2021 yılında güçlü büyümeye devam etmek arzusundayız”
YEREL HABERLER Başkan Küpeli, Türkiye ekonominin üçüncü çeyreğindeki ...
Ruhsatsız işletilen köpek eğitim merkezine baskın 4'ü Pitbull cinsi tehlikeli tür toplam 25 köpek bulunan işletme hakkında yasal işlem başlattı
YEREL HABERLER Ruhsatsız işletilen köpek eğitim merkezine baskın 4'ü ...
Yanan aracını söndürmek isterken canından oldu
YEREL HABERLER Yanan aracını söndürmek isterken canından oldu
Tepebaşı Belediyesi’nin geri dönüşüm uygulamalarını aktarıldı
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi’nin geri dönüşüm uygulamalarını ...
Yanan aracını söndürmeye çalışırken kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Yanan aracını söndürmeye çalışırken kalp krizinden ...
Motosiklet kamyonla çarpıştı, sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosiklet kamyonla çarpıştı, sürücüsü hayatını ...
Usulsüz avlanan ve anız yakanlara ceza
YEREL HABERLER Usulsüz avlanan ve anız yakanlara ceza
Dernek binasında oyun oynayan 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Dernek binasında oyun oynayan 10 kişiye 31 bin 500 ...
14 yaşındaki Salih, motosiklet kazasında öldü
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Salih, motosiklet kazasında öldü
Kış lastiklerini çalan 2 kişi yakalandı Jandarmadan kaçak şüphelilerdir biri saklandığı kömürlükte bulundu
YEREL HABERLER Kış lastiklerini çalan 2 kişi yakalandı Jandarmadan ...
Odunpazarı’nda 4 parkın basketbol sahaları yenilendi
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda 4 parkın basketbol sahaları yenilendi
Eskişehir’in ithalatı da ihracatı da azaldı
YEREL HABERLER Eskişehir’in ithalatı da ihracatı da azaldı
Yasağa uymayan 54 kişiye 170 bin lira ceza
YEREL HABERLER Yasağa uymayan 54 kişiye 170 bin lira ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X