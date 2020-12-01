Gerçek ihtiyacı olanlara ‘Engelolma’

Eskişehir’de 17 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında 112 Acil Sağlık Hizmetleri hattına gelen gereksiz çağrıların önüne geçilmesi için başlatılan ‘Engelolma’ hashtag ile duyarlılığın arttırılması sağlanacak.

Eskişehir’de 17 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde yaşanan zorluklar ile sorunlara dikkat çekiliyor. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Merkezine gelen gereksiz telefonların önüne geçebilmek için farkındalık oluşturuldu. Buna göre vatandaşların gereksiz meşgul ederek, gerçek hastaların zamanında çalmaması için sosyal medya üzerinden ‘engel olma’ hashtagi ile dikkat oluşturulacak. Eskişehir’de ve Türkiye’de #engelolma bir Twitter kampanyası ile sağlık çalışanları sesini duyuracak. Etkinlik 5 Aralık 2020 saat 20.00’de başlayacak.

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