Başkan Kurt’tan sağlık emekçilerine teşekkür ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, koronavirüs salgını sürecinde gösterdikleri fedakârlık nedeniyle sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Salgının temel aktörleri sizlersiniz. Büyük bir fedakarlık örneği gösteriyorsunuz. Her şey için teşekkür ederiz" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sağlık Sen Eskişehir Şubesi’ni ziyaret etti. Sendika Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman sağlık emekçilerinin yanında olacaklarını söyledi.

Ziyaret sırasında Başkan Kurt ile Köksal bir süre sohbet etti. Ziyaretin ana gündemi ise COVİD19 (koronavirüs) salgını ve bu salgına karşı yürütülen çalışmalar oldu. Sağlık emekçilerinin salgın sürecinde insanüstü bir çaba gösterdiğini belirten Başkan Kurt, bu özverili çalışmaları nedeni ile sağlık emekçilerine teşekkür etti. Sağlık emekçilerinin yaşadıkları zorlukların bilincinde olduklarını kaydeden Başkan Kurt, “Salgının temel aktörleri sizlersiniz. Büyük bir fedakârlık örneği gösteriyorsunuz. Her şey için teşekkür ederiz" dedi.

Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hasan Hüseyin Köksal, Başkan Kurt’un ziyaretinin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti ve desteği için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.