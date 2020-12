Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkan Yardımcısı Abdullah Onur Aydın, 17 Aralık tarihleri arasında kutlanan "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" nedeniyle mesaj yayınladı.

Abdullah Onur Aydın mesajında, “Bizlere 7 gün 24 saat hizmet sunan ve doğal afet, kaza gibi birçok kötü durumda İnsanların yaşam mücadelesi verdiği sırada onların yanında olan acil sağlık hizmetleri çalışanlarının yaptığı iş fedakârlık gerektirir. İçerisinde olduğumuz pandemi sürecinde de bunu çok net bir şekilde gördük. Bu haftayı, her türlü zor şartlarda görevlerini fedakârca ve başarı ile yerine getiren Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görev yapan doktor, paramedik, acil tıp teknisyeni ve ambulans sürücülerinin, hayatlarını can kurtarmaya adamış kahramanların haftası olarak görüyoruz. İnsana vermiş oldukları bu kutsal hizmet her türlü takdirin üzerindedir. 112 Acil çağrı hattının gereksiz olarak rahatsız etmeyelim. Trafikte ambulansa yol yol verelim. Bu vesile ile başta 112 Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala olmak üzere tüm Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan personelin 17 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutlarım” diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.