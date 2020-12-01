Müdür Gümüş, Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde incelemelerde bulundu

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yatırımlarını yerinde inceledi

Gümü, ilk olarak beraberindeki Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Müdürü Yurdal Çetinkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Selçuk Uygun ile birlikte Belediye Başkanı Özkan Alp'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası belediye başkanı ve aynı zamanda Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı olan Özkan Alp, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve beraberindeki heyet ile birlikte kooperatif çalışmalarını ve faaliyetleri yerinde incelediler.

Konuyla ilgili konuşan Başkan Özkan Alp; ''Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Silaj Paketleme Tesisi ’ne daha önceden alınan 1 ton ve 500 kilogramlık küspe ve silaj paketleme makinelerini çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hizmetine sunduk. Şimdi ise 25 ve 50 kilogramlık torbalar halinde paketleme makinası aldık. Ayrıyeten Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 500 metrekare depo iş yeri yapıldı, Süt Soğutma Tesisi kuruldu, 4 adet yeni süt nakliye araçları ve önden ataçmanlı traktör kepçe alındı. Bu sayede çiftçi ve üreticilerimizin talep ve istekleri teknolojik imkânlarla sağlanacak ve ilçe tarıma, üretime katkı sağlıyor ve kazanan üreticimiz oldu'' dedi.

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