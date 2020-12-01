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Başkan Ataç, "Gökkuşağı Kafe’nin de özünde sevgi var"

İHA

Engelli bireylere yönelik çalışmaları ile Türkiye'ye örnek olan Gökkuşağı Kafe projelerini değerlendiren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da "Özel gençlerimizin içinde olduğu her işte olduğu gibi Gökkuşağı Kafe'nin de özünde sevgi var" dedi.

Başkan Ataç, "Gökkuşağı Kafe’nin de özünde sevgi var"

Engelli bireylere yönelik çalışmaları ile Türkiye’ye örnek olan Gökkuşağı Kafe projelerini değerlendiren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da “Özel gençlerimizin içinde olduğu her işte olduğu gibi Gökkuşağı Kafe’nin de özünde sevgi var” dedi.
Tepebaşı Belediyesi, engelli bireylerin topluma dahil olması, kendilerini geliştirmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları adına gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye’de ilk olan çalışmaları hayata geçiriyor. Özel bireylerin toplumla bütünleşmesinin amaçlandığı Gökkuşağı Kafe projesi de örnek olmaya devam ediyor. 2011 ve 2012 yıllarında faaliyete açılan Gökkuşağı Kafe, 2 farklı merkezde zihinsel yetersizliği bulunan bireyleri toplumla bütünleştirirken bireylerin de özgüven kazanmasını sağlıyor. 9 zihinsel engelli bireyin servis yaptığı bir alan olarak hizmet veren Gökkuşağı Kafeler ile bireylerin gelişiminin takip edilebileceği akademik çalışmalara zemin hazırlanıyor. Kafeler, koronavirüs önlemleri kapsamında faaliyetlerine ara verirken, proje ile bireylerin ailelerinin yaşadığı zorlukların azaltılması noktasında da fayda sağlanıyor. Engelli bireyler ayrıca fotoğraf çekiminden ebruya, halk oyunundan Latin danslarına kadar eğlenceli aktivitelerde bulunma imkanı yakalıyor. Belirli aralıklar ile belediyenin çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlerine de katılan bireyler, her geçen gün kent yaşamında daha etkin bireylere dönüşüyor.

Başkan Ataç: "İş ahlakları örnek olacak seviyede"
Proje hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Gökkuşağı Kafe sayesinde özel bireylerin birçok avantaj sağladığını ve kendilerini geliştirdiğini ifade ederek, “Bu projeye başladıktan sonra o kadar mesafe kat ettik ki Artık sigortalı ve maaşlı olarak çalışabiliyorlar. Aralarından KPSS'yi kazanarak devlet memuru olanlar var, bunun örneği Türkiye'de çok az. Ama gençlerimiz, ‘çalışamazlar’ denilen bir ortamda, onlara görev verdiğinizde son derece iyi yaptıklarını ispatladılar. Gençlerimiz bugünlerde koronavirüs dolayısıyla evlerinde dinleniyor. Çalışırlarken ise dikkatleri üst düzeyde, iş ahlakları örnek olacak seviyede. İşlerini son derece iyi yapıyorlar. Gökkuşağı Kafe birçok belediyeye de iyi örnek oldu. Bugün farklı belediyeler de bu projeyi hayata geçiriyor. Vatandaşlarımız da gençlerimizin nasıl hizmet ettiklerini görüyor ve buranın elçisi gibi gittikleri yerlerde anlatıyor. Aldığımız ödüller de bu projenin anlamı açısından çok önemliydi. Gençlerimizi ne kadar sevsek, emek versek az. Onları hayata kazandırmaktan, arkalarında olmaktan dolayı çok mutluyum. Özel gençlerimizin içinde olduğu her işte olduğu gibi Gökkuşağı Kafe’nin de özünde sevgi var. Diliyorum ki koronavirüs ile mücadelede hızlı şekilde olumlu sonuçlar elde edilir ve özel gençlerimiz de kafelerine bir an önce kavuşur” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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