Covid-19 servisi hemşiresi Akyol: 'Virüs kaptık mı?' endişesiyle çalışıyoruz

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Yunus Emre Devlet Hastanesi Covid-19 servisinde görevli hemşire Esra Akyol, her gün koronavirüs kapıp kapmadığının endişesiyle çalıştıklarını belirterek, "Tüm yaş gruplarında hastamız oluyor. Eve gittiğimizde de komple bir temizlik sağladıktan sonra kendime özel hazırladığım odada kalıyorum. Olabildiğince annem ve babamdan uzak kalıyorum. Her gün de 'Acaba koronavirüs kaptım mı?' sorusunu kendime soruyorum" dedi. Serviste eşiyle tedavi gören Kadir İnanç (67) ise koronavirüs nedeniyle 2 gün kendini bilmeden yattığını anlatarak, "Evde düşüp baygınlık geçirdim, ambulansla hastaneye getirdiler. İki gün kendimi bilmeden yatmışım. Şimdi çok şükür kefeni yırttık" diye konuştu.

Eskişehir'de Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde oturan Kadir ve Nursel İnanç (65) çifti, öğretmen olan kızlarından temaslı olarak koronavirüs yaptı. Yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan çift, evde tedaviye alındı. Yaklaşık 10 gün evde kalan çiftten Kadir İnanç, baygınlık geçirince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve Covid-19 servisine yatırıldı. Hastaneye getirildiği ilk 2 gün boyunca kendimi bilmeden yattığını anlatan Kadir İnanç, "Benim öğretmen olan kızım, öğrencisinden koronavirüs kaptı. Haberi de olmadığı için evde temas edince bize de bulaştı. Bir gün sonra evde fenalaştım. Arabayla hastaneye geldik, test yaptırdık ve gece yarısı pozitif çıktığını öğrendik. Eve ekip geldi, eşim ve toruna da test yaptılar. Onların testleri de pozitif çıktı. Yaklaşık 10 gün evde tedavi gördüm. Bu sırada evde düşmüşüm ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne getirdiler. İki gün kendimi bilmeden yatmışım. Şimdi çok şükür kefeni yırttık, atlattık. Sırt ağrısı ve konuşurken sürekli öksürük vardı. Dizlerim kıvrılmıyordu koronavirüs tedavi sırasında oda iyileşti. Artık ağrım sızım olmuyor" dedi.

'1 HAFTADA 7 KİLO VERDİM'

Mart ayından bu yana kendilerini eve kapatarak çok iyi koruduklarını anlatan Kadir İnanç, koronavirüsün ilk zamanlarda çok güçlük çektiklerini söyledi. Bir hafta içinde 7 kilo verdiğini ifade eden İnanç, "Kendimi çok korudum, evden çıkmadım. Mart ayından beri çok korudum ama ihtiyaçlarımızı da hemen alıp geri geliyorduk. Öğretmen kızımdan bulaştı bize de. Hastalığı inanmayanlar var, maske takmayanlar. Kısıtlamaların devam etmesi gerekiyor. İnsanlar umursamıyor. Yasaklara karşıyız, serbest etsen yapmazlar. Herkesin aksini yapıyoruz. İlk zamanlar hep uyuyordum, evde tedavi sırasında kafamı hiç kaldıramadım. Hiçbir şey yiyemedim. Hastaneye gelmeden önce 6-7 kilo verdim. Hastanede çok iyi bakıyorlar, yine kilo almaya başladım" diye konuştu.

'MASKE TAKIN, SOSYAL MESAFEYE UYUN'

Nursel İnanç ise koronavirüs hastalığını hafif geçirdiğini ve hala eşi Kadir İnanç ile birlikte Covid-19 servisinde tedavilerinin sürdüğünü ifade etti. Sokakta insanların hala maske takmadığını görmenin çok üzücü olduğunu belirten Nursel İnanç, "Mutlaka maske taksınlar, sosyal mesafelerine dikkat etsinler, kendilerini korusunlar. Ben halsizlik ve iştahım kesildiğinde anladım. Eşim hastaneye getirildiğinde bana da test yaptılar. O zaman pozitif çıktı" dedi. Hastanede tedavileri devam eden Kadir ve Nursel İnanç çifti, yakınları ve torunlarıyla da görüntülü görüşerek hasret gideriyor.

'PSİKOLOJİK OLARAK YIPRANDIK'

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Covid-19 servisi hemşiresi Esra Akyol, her gün koronavirüs kapma endişesiyle çalıştıklarını söyledi. Hasta odalarına girerken kat kat giyinerek koronavirüsten kendilerini korumaya ve hastaları da tedavi etmeye gayret ettiklerini anlatan Akyol, "Mart ayından bu yana Covid-19 servisinde çalışıyorum. Herkes için zor bir süreç. Hem koronavirüsle savaşmaya hem de korunmaya çalışıyoruz. Birilerini iyileştirmeye çalışıyoruz. Biraz zor ilerliyor. Serviste hasta odalarımıza girmeden önce önlük, bone, 2 maske, eldiven, siper maske kullanıyoruz. Bu kıyafetlerin içinde çalışmak gerçekten çok zor oluyor. Psikolojik olarak yıprandık aslında. Hastaneden çıktıktan sonra evimize, ailemizin yanına gidiyoruz. Evli olan arkadaşlarımız en çok çocuklarına bulaştırmaktan endişe ediyor. Bazı arkadaşlarımız çocuklarını kendilerinden uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Özellikle genç ya da yaşlı diye ayıramıyorum" dedi.

'VİRÜS KAPTIK MI?' ENDİŞESİYLE ÇALIŞIYORUZ'

Serviste her yaş grubundan hasta gördüğünü ve genç/yaşlı ayrımı yapmanın yanlış olduğunu ifade eden hemşire Akyol, "Eve gittiğimizde de komple bir temizlik sağladıktan sonra kendime özel hazırladığım odada kalıyorum. Olabildiğince annem ve babamdan uzak kalıyorum. Her gün de 'acaba koronavirüs kaptım mı?' sorusunu kendime sürekli soruyorum. Dışarı tedbirleri uymayanları gördüğümde hem kızıyorum hem çok üzülüyorum. Farklı duygu durumları yaşıyorum. Herkesin ihtiyaçları var dışarı çıkıyor ama bu biraz keyfe döndüğü zaman bizim işimiz daha da zorlaşıyor. Çünkü hastanelerin doluluk oranları da artmaya başladı. Sayılarımız artmaya başladı. En acı noktası koronavirüse yakalanan çok arkadaşımız var. Bir arkadaşımın bugün testi pozitif çıktığını öğrendim ve çok üzüldüm. İnsanlardan ricamız, olabildiğince maskelerini takmaları ve evde kalmaları" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

