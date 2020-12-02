12 firari şüpheli yakalandı

Eskişehir'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yaralama, hırsızlık ve kasten yaralama" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası verilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Başlatılan operasyon sonrasında 12 şüpheli evlerinde gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelilerden 4'ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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