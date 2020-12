Özel EOSB Mesleki Ve Teknik Lisesi örnek oluyor

Özel Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Katkıcı beraberindeki heyetle birlikte Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek okul hakkında bilgi aldılar.

Son teknolojik sistemler kullanılarak Eskişehir sanayisinin nitelikli ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için hizmete sunulan Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulalı kısa süre olmasına karşın, Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Özel Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ramazan Katkıcı, okul idarecileri Ömer Bacanak ve Aydın Topuz ile birlikte Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, okul müdürü Rahmi Özyiğit’ten okul hakkında bilgiler aldılar.

25 yıllık hayali gerçekleştirdik

Eskişehir OSB Meslek Lisesi kurulması, ders programları ve işleyişi konusunda bilgi almak üzere Antalya’dan gelen heyet üyelerini ağırlayan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Eskişehir sanayisinin 25 yıllık hayalini bu okul ile gerçekleştirdik. Üzerinde çok uzun süre şekilde çalıştığımız okulumuzun, inşası sırasında da her detayıyla başta Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Metin Bey olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımız ve ekibimiz çok yakından ilgilendi. Her yönüyle öğrencilerimize ve öğretmenlerimize layık olacak, dört dörtlük bir okul yaptık ve il sanayimizin hizmetine sunduk. Buradan yetişecek il sanayimizin yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamada çok büyük rol oynayacaklar” dedi.

Adeta bir fabrika gibi hizmet verecek

Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, Eskişehir sanayisinin yıllardır özlemi olan nitelikli ve donanımlı ara eleman ve insan gücünü karşıladıklarını aktararak, “Eskişehir OSB yönetimi olarak il sanayimizin çok uzun yıllardır hayalini kurduğu bir projeyi hayata geçirmek için çıktığımız yolda bugün geldiğimiz noktada o hayallerin gerçeğe nasıl dönüştüğünü hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz son teknolojik sistemler kullanılarak verilen eğitimle Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizdeki işletmelerin nitelikli personel ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. Bu okul adeta bir fabrika gibi hizmet verecek. Buradan mezun olan çocuklarımızın birer altın bilezikleri olacak. Her bir öğrencimiz bizim göz bebeğimiz. Onlara burada her yönüyle tam bir eğitim vermek için çaba gösteriyoruz. Buradan yetişen gençlerimiz sanayimizin inovatif gelişim ve dönüşümüne çok büyük katkı sağlayacaklar” diye konuştu.

26 bin metrekareden oluşmakta

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Rahmi Özyiğit okul hakkında bilgi vererek, “Geçtiğimiz yıl 100 öğrencimizle geçici binamızda eğitime başlamıştık, bu eğitim döneminde yeni okul binamızın tamamlanmasıyla birlikte 270 yeni öğrenci daha alarak, yeni eğitim yılına başladık. Okulumuz ana kampüsü toplam 26 bin metrekareden oluşmakta olup içerisinde 30 derslik, spor salonu, konferans salonu, kütüphane, atölyeler, sergi alanı, laboratuvarlar, yemekhane bulunmakta. Okulumuz metal teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, plastik teknolojisi, makine teknolojisi ve elektrik ve elektronik teknolojileri bölümünden oluşmakta olup bu yıl 3 bölümle eğitim vermekte” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye örnek bir okul

Özel Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Katkıcı ise, “Özel Antalya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi biz de yeni bir ana kampüs yapıyoruz. Bugün buraya gerçekleştirdiğimiz ziyarette yeni açacağımız okul öncesi bir ön bilgi oluşturmak istedik. Gördüklerimiz bizi son derece etkiledi. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi büyük bir iş çıkarmış. Eğitime dev bir katkı sunmuş. Türkiye’ye örnek bir okul inşa etmiş. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yönetimini kutluyorum. Buradan edindiğimiz bilgileri biz de yeni okulumuzda uygulamak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

