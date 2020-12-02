ESO'dan Eskişehir İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine ziyaret Başkan Kesikbaş, "İnsan hayatına dokunuyorsunuz"

Eskişehir İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezini ziyaret eden ve Başhekim Doktor Veli Görkem Pala ile sağlık çalışanları bir araya gelen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş, acil sağlık hizmetinde çalışanların Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutladı.

Başkan Kesikbaş, acil sağlık çalışanlarının önemli bir iş yaptığının altını çizerek “Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kardeşlerimiz 365 gün 24 saat hayatını can kurtarmaya adamış insanlar. Yaptıkları iş fedakârlık gerektiriyor. Biz bu fedakârlığı içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde daha net gördük” dedi.

Komuta Kontrol Merkezinde çalışanlara teşekkür eden ESO Başkanı Kesikbaş, “Acıya, hüzne, mutluluğa, sevince en önemlisi de umuda tanıklık ediyor, insan hayatına dokunuyorsunuz. Görev başında gösterdiğiniz özveri ve fedakârlık için ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu işi üstlenen sizlerin yanında olmak, işlerinizi kolaylaştıracak bir ortam sağlamak zorundayız. Trafikte yol vermekten tutunda gereksiz çağrıların önlenmesine kadar sorumluluklarımız var. Umudun bittiği yerde umut oluyorsunuz. Haftanız kutlu olsun” şeklinde konuştu.



4,5 dakikada ulaşıyoruz

Ziyarette merkezin çalışmaları ve acil sağlık hizmetleri hakkında bilgi veren ve bir sunuş gerçekleştiren Başhekim Doktor Veli Görkem Pala, “Covid19 koruyucu önlemleri dâhil hastalarımıza ortalama 4,5 dakika içinde ulaşıyoruz. Eskişehir’de sahip olduğumuz kabiliyet, donanım ve insan kaynağı ile ülkemiz ve bazı alanlarda dünya ortalamasının önünde, nitelikli bir hizmet verebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hizmet vermenin yanı sıra bir dizi proje üzerinde de çalıştıklarını aktaran Pala, bunları tamamlayarak hızla hayata geçireceklerini bildirdi.

17 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında yapacakları konusunda da bilgi veren Başhekim Pala, ziyaretleri için Eskişehir Sanayi Odası’na teşekkür ederek, her türlü işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.

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