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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOGÜ Rektörü Şenocak'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

İHA

ESOGÜ Rektörü Şenocak'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Rektör Şenocak, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Toplumun birlik halinde olması, kenetlenmesi elbette ortak bazı değerlerle sağlanabilir. Ancak yalnızca ortak noktalarda buluşmak, birlikte mücadele etmenin, birlikte kalkınmanın hazzını tüm topluma yaymak için, uyum ve eşitlik için yeterli olamaz. Tüm farklılıklara rağmen eşit ve yan yana olabilmek sevgi, dayanışma ve empati gibi insana özgü hasletlerle olanaklıdır. “İnsan acı duyabiliyorsa canlıdır; başkalarının acısını duyabiliyorsa insandır.” der Tolstoy. Bu yüzden yalnız kendi ihtiyaçlarımızın, acılarımızın girdabında boğularak, toplumun diğer kesimlerinden kendimizi soyutlayarak tek başına bir refah inşa etmek ne insancadır ne de olasıdır. İnsanca, dayanışmayla sağlanmış bir refah için toplumun en kırılgan gruplarının hayatın her alanına eşit katılımı şarttır. Birleşmiş Milletler'in Dünya Engelliler Günü olarak belirlediği 3 Aralık, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve taleplerine kulak vermek açısından son derece önemlidir. Ancak engelli yurttaşlarımızın toplumun önemli bir kesimini oluşturduğu ve herkesin birer engelli adayı olduğunu gerçeği düşünülecek olursa engelsiz yaşamı konuşmak için yılda yalnızca bir gün asla yeterli değildir. Kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına ve tek tek bireylere kadar tüm toplum engelsiz bir hayatı yaratabilmek için gayret göstermelidir. Bunun için ihtiyacımız olan ilk şey ise birbirimizi anlamak ve farklılıklarımızın farkına vararak onları sahiplenmektir. Engellilerin kimsenin yardımına ihtiyaç duymaksızın sosyal hayatta yer alması, nitelikli eğitime erişebilmesi, herkes için tasarlanmış kentlerde yaşaması ve bunların ne kadar elzem olduğuna dair bilincinin toplumun her kesimine yayılması için tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri her türlü gayret ve çabanın içerisinde yer almakla yükümlüdür. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak bizler de Engelli Öğrenci Birimimizin faaliyetleri ile Üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerimizin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen etkinliklerin konuya ilişkin sosyal duyarlılığın artmasına vesile olmasını diliyor, tüm engelli vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

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