TÜFE yıllık artış oranı Eskişehir bölgede daha yüksek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ülke geneli Kasım 2020 ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık artışı, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölgede daha yüksek çıktı.

Ülke genelinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gerçekleşti.

Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinin dahil olduğu bölgede ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 14,36, aylık yüzde 2,30 arttı.

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