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Dünya Engelliler Günü’nde ‘empati’ etkinliği Sağlık çalışanları tekerlekli sandalyeye oturdu Engellilerin istihdam edilmesi topluma kazandırılmalarında önemli rol oynuyor Engelli vatandaş tedavi gördüğü hastanede işe başladı

İHA

Dünya Engelliler Günü’nde ‘empati’ etkinliği Sağlık çalışanları tekerlekli sandalyeye oturdu Engellilerin istihdam edilmesi topluma kazandırılmalarında önemli rol oynuyor Engelli vatandaş tedavi gördüğü hastanede işe başladı

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışanlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenen etkinlikler kapsamında kurulan virajlı parkurdan tekerlekli sandalyeyle geçerek engellilerle empati kurmaya çalıştı.
Etkinlikte hastane çalışanları, engellilerin yaşadıkları zorlukları deneyimlemek için tekerlekli sandalyeye oturarak virajlı bir parkurdan geçti. İki yıl önce Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde fizik tedavi gören ve şimdiyse hastanenin bir çalışanı olan Alican Şen, engellilerin istihdam edilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

“Topluma kazandırılmamız için istihdam şart”
İki yıl önce fizik tedavi gördüğü merkezde üç haftadır kadrolu olarak çalışan engelli vatandaş Alican Şen, sosyal hayatın içerisinde yer almaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Denge problemleri yaşadığını ve merdiven inip çıkarken zorlandığını belirten Şen, “Ben de bir engelliyim, denge problemleri yaşıyorum ve yürüyüş bozukluğum var. Bugün 3 Aralık Engelliler Günü, bizim günümüz. Kendimizi topluma kazandırmak için istihdam edilmek zorundayız. Şu anda Fizyomer Fizik Tedavi kuruluşunda çalışıyorum, işe üç hafta önce girdim. Kendi başıma ihtiyaçlarımı karşıladığım için mutluyum. Diğer engelli arkadaşlarımın da umutlarını kaybetmemelerini ve her zaman bir adım öne gitmelerini istiyorum. Kimse kimseden farklı değil, hepimiz insanız. Masa başında çalışmam gerekiyor, buranın çalışma şartları bana uygun. Burada bir aile ortamı var, işime devam etmek istiyorum” diye konuştu.

“Engelli bireylerin her zaman yanındayız”
Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Uzman Doktor Türkan Tünerir de konu hakkında açıklamalar yaptı. Tünerir şu ifadeleri kullandı:
“Daha önce 3 Aralık Dünya Engeliler Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutluyorduk, ancak bu sene pandemi nedeniyle bunları yapamadık. Biz de personellerimizden engelli hastalarımızı daha iyi anlamaları için empati yapmalarını istedik. Onları tekerlekli sandalyeye oturtup çektikleri zorlukları anlamalarını sağlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Ayrıca merkezimizde daha önce tedavi gören bir çalışanımız da var. Alican üniversite eğitiminden sonra bize iş başvurusunda bulundu, biz de bunu kabul ettik. Fizyomer hem hastalarımız hem de çalışanlarımızla bir aile ortamına sahip. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bir ekip işi. Biz de daha çok engellilere hizmet veren, onların engellerini gidermeye çalışan bir kuruluşuz. Dolayısıyla onların fiziksel, psikolojik, sosyolojik her türlü ihtiyaçlarında yanında oluyoruz. Hatta eğitim gören engelli bireyleri istihdam ettiğimizde onlar gibi biz de çok mutlu oluyoruz. Umarım tüm engellilerin yaşadıkları sorunlar en aza indirgenir. Biz her zaman onların yanındayız.

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