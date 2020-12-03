Otobüs bileti için HES kodu istenince saldırdı iddiası

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Eskişehir Şehirler Arası Otobüs Terminaline bilet almak için gelen ve firma yetkilileri HES kodu istenince kesici aletle saldırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Şeker mahallesinde bulunan terminal binası içerisinde faaliyet gösteren otobüs firmasında çalışan H.G. ve T.S., bilet almak için gelen M.B.'ye HES kodu olmadan bilet satışı yapamadıklarını söyleyince şahsın elindeki kesici aletle kendilerine saldırdığını, ancak denk gelmediğini belirterek polise şikayette bulundu. Polisin şüpheliyi gözaltına aldığı tahkikatın sürdüğü belirtildi.

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