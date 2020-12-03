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112’nin kadın ambulans sürücüleri Tecrübe ve başarılarıyla göz dolduruyor, erkek sürücülere taş çıkartıyorlar ATT Tülay Gül; "Bizle yarış yapanlar ve sıkıştırıp yol vermeyenler oluyor" Neslihan Ayvaz; "Araç kullanmanın cinsiyet meselesi olmadığını düşünüyorum" Naile Çetin; "Alkışlayanlar da var yol verenler de"

İHA

112’nin kadın ambulans sürücüleri Tecrübe ve başarılarıyla göz dolduruyor, erkek sürücülere taş çıkartıyorlar ATT Tülay Gül; "Bizle yarış yapanlar ve sıkıştırıp yol vermeyenler oluyor" Neslihan Ayvaz; "Araç kullanmanın cinsiyet meselesi olmadığını düşünüyorum" Naile Çetin; "Alkışlayanlar da var yol verenler de"

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde her geçen gün sayıları artan kadın ambulans sürücüleri, tecrübe ve başarılarıyla göz dolduruyor. 17 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle trafikte yaşadıkları sıkıntıları anlatan kadın sürücüler, sağlık çalışanlarına karşı biraz daha hassasiyet ve sağduyu beklediklerini söyledi.
Eskişehir’de kadın ambulans sürücüleri 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Sürücülüğü başarılı bir şekilde sürdüren kadınlar, görenlerin kendilerini bazen yadırgadığını ancak genel olarak çok olumlu tepkiler aldıklarını belirttiler. Erkek sürücülere adeta taş çıkartan kadın sürücüler, yaşadıkları olayları anlattı.

"Bizle yarış yapanlar ve sıkıştırıp yol vermeyenler oluyor"
Konuyla ilgili konuşan ATT Tülay Gül, 10 yıldır ambulans sürücülüğü yaptığını ve sürüş teknikleri eğitimlerini de tamamladığını ifade etti. Trafikte zaman zaman yol vermeyen diğer sürücüler nedeniyle zorlandıklarını kaydeden Gül, "Ambulans sürücüleri olarak zorlandığımız zamanlar oluyor. Bazen bizle yarış yapanlar, sıkıştırıp yol vermeyenler oluyor. Pandemi sürecinde kişisel koruyucu kıyafetle çalışmak, hareket kısıtlılığına ve görüş açısının daralması sebep oluyor. Bizde bu zamanlarda daha dikkatli ambulans kullanmaya çalışıyoruz. Trafikte en çok zorlandığım durum ise hatalı parklar ve inatla yol vermeyen sürücüler. En büyük korkum ambulans kullanırken yaya olsun sürücü olsun herhangi birine kazayla zarar vermek. Bunun olmaması içinde çok dikkat ediyorum. En ilginç anım ise bir köyden vaka almıştık, kar yağıyordu ve köy yoluna girdiğimizde kara saplandık. Greyder bizi çekti fakat ilerleyemiyorduk, 3 kadın zincir takarak vakaya ulaştık" diye konuştu.

"Ambulansın etrafından erkek sürücü arıyorlar"
Eskişehir 112’de 13 yıldır çalışan ve 8 yıldır ambulans sürücülüğü yapan ATT Filizcan Ekiz de idarenin teklifiyle bu görevi kabul ettiğini belirtti. Ambulans sürücüsü olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ekiz, “Bu görevi ekibinde sürücü eksikliği yaşandığı sırada idarenin teklifi ile yapmaya başladım. Bir vakaya gitmiştik, olay yerine gittiğimizde vatandaşlar üçümüzün de kadın olduğunu gördüğünde iyi ve kötü tepkileri oluyor tabii, iyi tepkileri genelde takdir ediliyoruz kötü tepkileri ambulansın etrafında erkek sürücü arıyorlar” şeklinde konuştu.

"Araç kullanmanın cinsiyet meselesi olmadığını düşünüyorum"
Ambulans sürücülerinden 38 yaşındaki Neslihan Ayvaz da 20 yıldır sağlık çalışanı olarak görev yaptığını son 14 yıldır da ambulans kullandığını ifade etti. Belli eğitimlerden geçtikten sonra ambulans sürücüsü olarak çalışmaya başladığını kaydeden Ayvaz, “Babam hayatta değil, yakın zamanda da kardeşimi kaybettim ve bu süreçte annemin yanında olmak isterken covid19 sebebiyle uzak kalmak durumundayım. Bu yüzden insanlardan sağlık çalışanlarına karşı biraz daha hassasiyet ve sağduyu bekliyorum. Kadın olarak, araç kullanmanın cinsiyet meselesi olmadığını düşünüyorum. Fiziki olarak yetersiz kaldığımız durumlarda da kurumumuzun lojistik biriminden yeterli desteği alıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Alkışlayanlar da var yol verenler de"
10 yıldır görevde olan ve 1 yıldır ambulans sürücülüğü yapan Naile Çetin de idarenin teklifinin yanı sıra kendisinin de isteğiyle sürücü olduğunu aktardı. Trafikte kadın ambulans sürücüsü görenlerin dönüp bir daha bakma gereksinimi duyduklarını anlatan Çetin, “Alkış yapanlar da var, göreve gitmesek dahi nezaket icabı yol verenler de var. Özellikle bu pandemi sürecinde kişisel koruyucu ekipmanlarla ambulans kullanmak zor. Sağa, sola dönemediği için ayna hakimiyeti azalıyor. Koruyucu gözlüklerin buğu yaptığı için görüş alanı daralıyor. Bunlara daha çok dikkat ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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