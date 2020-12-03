Başkan Küpeli, Engelliler Montaj Atölyesi’ni ziyaret etti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla OSB’deki Engelliler Montaj Atölyesi’ni ziyaret etti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç ve Denetim Kurulu Üyesi Samet Özkaya ve Bölge Müdürü Erhan Tatar ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla OSB’deki Engelliler Montaj Atölyesi’ne ziyaret etti. Başkan Küpeli ve beraberindeki heyet, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Özel bireylerle birlikte montaj yapan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Tepebaşı Belediyesi ile Organize Sanayi Bölgesi iş birliği sonucunda ortaya güzel bir iş çıktığını söyledi.



“Engelliler Montaj Atölyesi herkese örnek oluyor”

Engelliler Montaj Atölyesi’nin Eskişehir sanayisine güç kattığını aktaran Başkan Küpeli, “İyiki varsınız. İyiki Tepebaşı Belediyemizden böyle bir talep geldi ve bu merkezi birlikte açmışız. Sizlerle beraber organize sanayi bölgesi daha da güçlü daha verimli çalışıyoruz. Yaşam sevincimiz arttı, hayata bakış açımız değişti. Sizleri burada çalışma hayatının içine kattığımız için bizlerde çok mutluyuz. Bu merkezimiz herkese örnek oluyor. Sizlerin yaptıklarından çok etkileniyorlar. Engelliler Montaj Atölyesi her anlamda gerçekten farkındalık oluşturan bir merkez oldu” diye konuştu.

Engelliler Montaj Atölyesi Öğretmeni Fatma Kırkses ise ziyaretlerinden dolayı Başkan Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç ve Denetim Kurulu Üyesi Samet Özkaya’ya teşekkür etti. Ziyaretin sonunda pasta kesilerek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.