Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi’nin ikincisi çevrim içi gerçekleştiriliyor

Anadolu Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi (ICAY), 34 Aralık 2020 tarihlerinde sinema ve gençleri bir araya getiriyor. “Sinema ve Ekoloji” alt temasıyla içinde bulunulan pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenen kongrenin açılışı gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, kongrede iletişim akademisyenlerinin yanı sıra lise öğrencilerinin çalışmalarına da yer verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle pandemi dolayısıyla küresel sorunlara değinmenin önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Temizel, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sinema sanatı, küresel sorunlar üzerine ortak bir anlayış geliştirmemizde önemli bir rol oynamaktadır. Sanatın gücü, sorunları tartışmaya açmasından ve çözüm önerileri geliştirilmesine vesile olmasından gelmektedir. Bu yılki temasıyla kongre, bu sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılmasına zemin oluşturmaktadır. Bu vesileyle kongrenin ülkemize ve tüm insanlığa faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum. Toplantının gerçekleşmesini sağlayan tüm ekibe ve bildiri sunacak olanlara teşekkür etmek istiyorum.”

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu ise kongre açılışında yaptığı konuşmada, pandemi döneminde iletişimin öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade ederek şunları dile getirdi:

“Bu kongre vesilesiyle lise öğrencilerini yani gençlerimizi ağırlama şansına sahip oluyoruz. Gençlerin sinema sanatı ve iletişim alanına dair fikirlerini dinleyebiliyoruz. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bunun yanı sıra iletişim akademisyenlerinin çalışmalarını da takip etme fırsatı bulabiliyoruz. İletişim akademisyenlerini bir araya getirmesi, ortak çalışmalar yapılmasına vesile olması, hem hocalar hem de kurumlar arasında dostluklar kurulmasını desteklemesi, böyle etkinliklerin önemini daha da belirginleştirmektedir.”

Kongrenin açılış konuşmasında son olarak ICAY Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nezih Orhon konuşmasını gerçekleştirdi ve kongre programının detayları hakkında şu bilgilendirmelerde bulundu:

“Bu yılki alt teması Sinema ve Ekoloji olan kongre süresince bu temada iki oturum yer alacak. Bunun yanı sıra; Sinema, Temsil ve Edebiyat; Sinemada Dijital Dönüşüm temalı oturumlarımız da olacak. Bu kongrenin bir diğer önemli etkinliği ise; Eskişehir'deki üç farklı lisenin katılımıyla gerçekleşecek olan Sinema ve Gençlik paneli. Programla ilgili daha detaylı bilgiye web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Hepimize verimli ve keyifli bir kongre dileriz.”

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