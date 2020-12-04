Sürücünün dikkatsizliği faciayla sonuçlanıyordu Çevreyolunda korkutan görüntüler araç kamerasında

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EskişehirAnkara çevreyolunda ilerleyen bir otomobilin sürücüsü aynasına bakmadan şerit değiştirmek isteyince, arkasından gelen kamyonun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Olay anı ise bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, EskişehirAnkara çevreyolunun Kartal Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen bir otomobilin sürücüsü sağ şeride geçmek istedi. Sinyal vermeden ve aynasını kontrol etmeden şerit değiştirmek isteyen sürücü, arkasından gelen kamyonu fark etmeyince 2 araç birbirine sürttü. Olay anı trafikteki başka bir otomobilin iç kamerasına yansırken, şans eseri büyük bir kaza yaşanmadı. Olayını şokunu atlatamayan otomobil sürücüsünün, aracıyla sağ şeride geçerek yol üzerinde bir süre duraklaması da gözlerden kaçmadı.

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