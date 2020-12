Acil sağlık hizmetlerine “engel olma” kampanyası Pandemi döneminde 112 Acil Servis çağrıları yüzde 60’tan fazla arttı

Acil sağlık hizmetlerinin gereksiz ve amacı dışında kullanımının önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 17 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nda Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından sosyal üzerinden “#engelolma” etiketiyle bir kampanya başlatıldı.

Kampanya, acil durumlarda sağlık hizmeti alınması için kullanılan 112 acil çağrı hattına gelen gereksiz çağrıların neden olduğu aksaklıkları öne çıkarmaya çalışıyor. Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 17 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında çeşitli etkinliklerle yaşanan sıkıntılara ve zorluklara dikkat çekiliyor. Bu doğrultuda Eskişehir’de ve Türkiye genelinde #engelolma etiketiyle bir Twitter kampanyası başlatılarak sağlık çalışanlarının sesinin duyurulması amaçlanıyor. 5 Aralık günü saat 20.00’de başlayacak etkinliğe büyük bir katılım gösterilmesi bekleniyor.



Pandemi döneminde çağrılar yüzde 60’tan fazla arttı

Acil çağrı hattını gereksiz yere arayan vatandaşların olduğunu belirten Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Eskişehir’de 112 acil çağrı hattına gelen çağrıların yüzde 68’ini gereksiz çağrılar oluşturuyor. COVID19 pandemisi döneminde 112 acil çağrı hattına gelen çağrı sayısı ve çağrıda kalma süresi yüzde 60’tan fazla artmış durumda. Bu durum acil çağrıların önündeki en büyük engel. Acil yardıma ihtiyacı olan bir çağrının uzun sürede cevaplanma imkanı gereksiz çağrılar sebebi ile her geçen gün ciddi bir tehdit haline geliyor. Gereksiz her çağrı kaybedilen her zaman gerçekten ihtiyacı olan bir hastaya ulaşmaya engel oluyor. Acil durumlar dışında kullanılan her ambulans hizmeti ise acil ihtiyacı olan bir hastaya ambulansın geç kalmasına ya da gidememesine neden oluyor. Trafikte yol verilmeyen her ambulans yaşamasına yol vermesini bekleyen bir hastaya yardım etmekle meşgul oluyor”

