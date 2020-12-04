Eskişehir´de kısıtlama öncesi `alışveriş´ yoğunluğu (2)

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MARKETLERİN RAFLARI BOŞALDI

Eskişehir'de 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eksiklerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, marketlerdeki rafları boşalttı. Yarında marketlerin açık olacağının ifade edilmesine rağmen, Cengiz Topal Caddesi´ndeki bir markette yoğunluk oluşurken, meyve sebze reyonun yanı sıra tavuk, kasap ve ekmek reyonları tamamen boşaltıldı. Saat 20.00'yi gösterdiğinde müşteriler çıkarılarak kısıtlama nedeniyle iş yeri kapatıldı.DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-12-04 20:43:06



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