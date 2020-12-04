Eskişehir´de 56 saatlik yasak başladı, sokaklar boş kaldı

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Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, sokaklar boş kaldı. Trafik ekiplerince kentin tüm kavşaklarında güvenlik tedbiri alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli kavşaklarında güvenlik tedbirleri aldı. Yasakla beraber cadde ve sokaklar kısa sürede boşaldı. Yasaktan muaf olanlar dışında genel olarak kentte yasağa uyulduğu gözlendi. Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-12-04 22:48:35



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