Eskişehir'de boş kalan sokaklar havadan görüntülendi 56 saatlik kısıtlama başladı

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm yurtta uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlama Eskişehir'de drone ile havdan görüntülendi.

Tüm yaş gruplarını kapsayan kısıtlamayla birlikte saat 21.00'den sonra Eskişehir'de cadde ve sokaklar boşaldı. Sessizliğe bürünen şehirde vatandaşların kuralara uyarak evlerine çekildiği görüldü. Kısıtlama Eskişehir'de polis ekipleri tarafından alınan önlemler ile uygulamaya konuldu. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ekipler tüm önlemleri alarak belirli cadde ve yolları kapatıp vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. İçişleri Bakanlığı genelgesinde kısıtlamadan muaf tutulan meslek gruplarının haricinde tüm vatandaşlar 56 saat boyunca evlerinde kalacak. Alınan kararlara vatandaşların uyduğu gözlenirken, kısıtlamayla boş kalan cadde ve sokaklar havdan görüntülendi.

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