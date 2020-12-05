Eskişehir´de cadde ve sokaklar boş kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de koronavirüs tedbirleri kapsamındaki dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, dün saat 21.00'de başladı. Eskişehir´de kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı, genel olarak yasağa uyulduğu gözlendi. Polis ekipleri kentin tüm kavşaklarında görev alırken, trafikteki araçlar tek tek kontrol edildi. Ayrıca mobese merkezindeki 350 kamera ile sokağa çıkma kısıtlaması anlık olarak takip ediliyor.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-12-05 10:00:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.