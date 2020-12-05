Balkonunda yetiştirip bağışladığı fidanlar toprakla buluşturuldu

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan Ayşe Akçin'in evinin balkonunda yetiştirdiği ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağışladığı küçük fidanlar toprakla buluşturuldu.

Evinin balkonunda meşe, sedir, kiraz, kestane, ceviz, ahlat ve zeytin türünde 100 kadar fidan yetiştiren Ayşe Akçin isimli vatandaş fidanlarını Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağışladı. Haber verdiği İşletme Müdürlüğü görevlileri tarafından talebi üzerine evinden alınan fidanlar, Gülpınar ağaçlandırma sahasında toprakla buluşturuldu.

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