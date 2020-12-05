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Anadolu üniversitesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Toplantısını çevrim içi ortamda düzenledi

İHA

Anadolu üniversitesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Toplantısını çevrim içi ortamda düzenledi

Anadolu Üniversitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’nde toplumsal farkındalığa katkıda bulunmak amacıyla, bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Salgın nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinlik, 2020 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Erişilebilirlik” yılı olarak ilan edilmesi sebebiyle “Özel gereksinimli bireylerin yaşamlarında erişilebilirlik” temasıyla hayata geçirildi. Etkinliğin açılış konuşmasında, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’nün önemine vurgu yaparak, “Özel gereksinimli bireylerin önündeki engelleri kaldırmanın en somut göstergesi ‘herkes için erişilebilirlik’ anlayışının yerleşmesi ve bu anlayışa uygun düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesidir. Erişilebilirliği önemle ele alan ve büyük oranda gerçekleştiren bir kurum olarak Anadolu Üniversitesinde başta eğitimde erişilebilirlik olmak üzere tüm alanlarda erişilebilirlik çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir. Gerek özel gereksinimli bireylerin önündeki engellerin kaldırılması, gerekse erişilebilirlik konusundaki deneyimimizi tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası boyutta paylaşma yönündeki motivasyonumuz hep devam edecektir. Umarım her geçen yıl daha erişilebilir bir toplum, daha erişilebilir bir dünyada yaşama şansımız olur.” dedi.

Prof. Dr. Kaya: “Hepimizin hayatı kolaylaştırmaya ve erişim engellerini kaldırmaya ihtiyacı var”
Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya ise, engelli yerine özel gereksinimli kavramının kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini ve herkesin özel gereksinimli birey adayı olabileceğini dolayısıyla hepimizin hayatı kolaylaştırmaya ve erişim engellerini kaldırmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Vuran: “Geçmişten günümüze engelliliğe bakış açısı ciddi bir değişim gösterdi”
Çevrim içi programda konuşmalarını katılımcılara aktaran Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran ise “Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitime Erişimi” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Vuran, geçmişten günümüze engelliliğe bakış açısının ciddi bir değişim gösterdiğine, artık yardım anlayışının değil hak temelli anlayışının hâkim olması gerektiğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Recep Okur, Açıköğretim Sisteminde özel gereksinimli bireylere verilen destekleri aktardı
Ardından Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Recep Okur “Açıköğretim Sistemi Özel Gereksinimli Öğrenci Destekleri” konulu konuşmasında sistemde özel gereksinimli bireylere verilen destekleri aktardı. Doç. Dr. Okur konuşmasında, sistemin aidiyet duygusu, fırsat eşitliği ve erişilebilirliğin sağlanması için hayata geçirildiği ifade etti.
Son olarak ise Dr. Erkan Kurnaz, “Özel Gereksinimli Bireylerde Afet ve Erişilebilirlik” konulu konuşmasıyla katılımcıları bilgilendirdi. Dr. Kurnaz, fiziksel olarak bir ortama veya ürüne erişimin yanı sıra, toplumsal hizmetlere erişimin de oldukça önemli olduğunu vurguladı ve özellikle afet durumlarında engelli bireylerin hizmetlere erişimlerinin hayati önem taşıdığının altı çizildi.
Bu yıl çevrim içi olarak düzenlenen etkinlik, katılımcıların, 2021 yılında “yüz yüze ve erişilebilir” olmak dilekleri ile sona erdi.

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