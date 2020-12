Dükkânlarını açan esnafın boş bekleyişi Umutla açtıkları dükkânlarında müşterisiz boş bekliyorlar

Bugün Korona virüs tedbirleri kapsamasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 1’inci gününde, genellikle her yer kapalıyken, etrafında ikamet edenlere hizmet etmek amacıyla kepenklerini açan esnaf müşterisiz zaman geçiriyor.

Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam 21.00’dan itibaren başladı. Yasak süreci devam ederken, vatandaşlara hizmet etmek amacıyla yapılan paket servislerinin yanı sıra etrafındaki müşterilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için bazı esnaf grubu sabah 10.00 ila akşam 17.00’e kadar açık olacak. Ancak yasak sürecinde yeterli müşteri gelmeyeceğini değerlendiren esnafın çoğunluğu dükkânlarını açmadı. Diğer yandan kenar mahallerle birlikte Eskişehir çarşı merkezinde bulunan bazı esnaf günlük kazanç düşüncesiyle kepenklerini açtılar. Ama sabah 10.00’dan itibaren dükkanlarını açan esnaf, öğlene kadar henüz pek kimsenin gelmediği ifade ederek boş bekleyişte olduklarını ifade etti.



“Müşteriye karşı sorumluğu hissederek açtık, ama kimse gelmedi”

Eskişehir Taşbaşı’nda temel gıda ürünlerini satan Recai Polat ve dükkânında çalışan diğer 2 kişi ile toplam 3 kişi sabah 10.00’dan dükkânını açtı. Ancak henüz kimse gelmediği ifade eden ve böyle devam etmesi haline haftaya dükkanını açmamayı düşündüğünü anlatan Recai Polat, “Etrafta olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına sabah dükkanı açtık. Ama şuanda gelen giden yok. Daha önceki yasaklarda da bu şekilde açtığımızda tek tük gelen giden oluyordu. Bugün o da olmalı henüz. Neden açtık? İşte yıllardır müşterilere hizmet veriyoruz. Bundan bir sorumluluğumuz doğdu. Hiç kimse açmazsa onlar çok acil bir durumda nereye gideceklerini düşünerek açtık. Bunun yanı sıra lokantalarda paket servisi yapılıyor. Dolaysıyla onların bizden alacakları oluyor. Ama bu durum günün gelir gideri karşılar mı? Karşılamaz. Şuanda 3 kişi çalışıyoruz. Tabi ki harcamalarımız karşılanmayacaktır. Ama yine de müşteriler için durmak zorundayız. Ancak gün içinde hiç kimse gelmezse demek ki onların da ihtiyaçları yok. O zaman artık haftaya da açmayız” şeklinde konuştu.



“8 kişi çalışıyoruz, gelen müşteri sayısı 9”

Balıkçı Erkan Arslanbenzer de, toplam 8 çalışanı ile sabah tezgâhını açtığı belirtirken şimdiye kadar sadece 9 müşteri geldiği dile getirdi. Arslanbenzer, “Taze balıklarını paket servisiyle müşterilere ulaştığımız için, mecburen az da olsa açmak zorundayız. Yanında lokantalar var. Onlar da paket servisi yapıyorlar. Dolaysıyla onlardan da gelen siparişleri karşılamak zorundayız. Ayrıca sürekli gelen, arayıp sipariş veren müşterilerimiz var. Onlar aradığı zaman ‘kapalıyız’ diyemeyiz, bir kişi de gelse mecburen açacağız. Şimdiye kadar 9 kişi geldi. Ancak balık temizleme, paketleme, tezgâh başında falan toplam 8 çalışıyoruz. Giderimizi karşılanmayacak. Ama müşteri memnuniyeti için buradayız” diye anlattı.



İş sevdası için dükkânını açtı

2 Eylül Caddesi üzerinde baharat dükkânını bulunan İsmet Akküt, ise her gün gibi çalışma sevdası için dükkanını, açtığı ancak her hangi bir müşteri gelmediği ifade etti. İsmet Akküt, “Saat 10.00 gibi açtım. Daha gelen giden olmadı. Sattıklarımız temel baharat ürünleri. Lokantalar ve yanındaki vatandaşlar gelip alır diye bekliyorduk. Ama onlar da gelmedi henüz. Bir anlamda her gün açıyoruz. Dolaysıyla iş sevdası da var. Müşteri gelip boş gitmesin diye o da var. Bugün açtık ve saat 17.00’e kadar duracağız dükkânda. Ama bu şeklide devam etse haftaya açmayız” dedi.



“Belki 17.00’den erken kapatıp gideceğiz”

Helva satıcısı Ömer Koksal ise henüz müşteri gelmediğini, dükkânların kapanma saati olan saat 17.00’den önce kapatıp eve gitmeyi planlıyor. Ömer Koksal, “Saat sabah 10.00’da açtık. Daha henüz gelen giden yok. Saat da şuan öğlen oldu. Helva ve temel gıda ürünleri sattığımız için açtık. Zaten işler durgun. Ondan dolayı açtık, belki bugün satarız diye. Bizde paket servisi de olmadığı için her hangi bir satış olmadı. Haftaya ne yapacağımız konusunda ben çalışan olduğum için bir karar veremem, ama sanmıyorum açılacağını. Bugün de böyle beklemeyiz. Belki 17.00’den önce kapatıp evimize gideriz” diye belirtti.

