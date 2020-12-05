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Yerde yem bulamayan güvercinler tellere dizildi Yem veren insan olmayınca yerde güvercin kalmadı

İHA

Yerde yem bulamayan güvercinler tellere dizildi Yem veren insan olmayınca yerde güvercin kalmadı

Ülke geneline bugün uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle her yer boş kalırken, Eskişehir’in belli yerlerde bulunarak şehrin güzelliğini artıran güvercinlere yem veren olmadı. Aç kalan güvercinler ise, yerde yem bulamayınca tellere dizildi.
Dünyaya yayılan Korona virüsü tedbirler kapsamında uygulanan yasak sebebiyle vatandaşların evde kalması, sokakta bulunan güvercinlerin aç kalmasına yol açtı. Normal süreçte her gün duyarlı insanların elleri ile beslediği güvercinlere bugün, ne vatandaş ne de yetkililer tarafından yem verilmemesi, üzücü bir şekilde gözlemlendi. Çarşı Reşadiye Camii’nin yanında gözlemlenen ve bugün yerlerde yem bulamayan güvenciler, çevrede bulunan elektrik tellerine dizilerek simetrik görüntü oluşturdu. Güvercinlerin en çok bulunan yerlerden biri olan Köprübaşında ise, güvercinler yerde yem ararken, belediye tarafından kurulan yem yeri tamamen boş olduğu göze çarptı.
Reşadiye cami, Köprübaşı, Taşbaşı gibi yerlerde bulunan yüzlerce güvercine verilmek üzere yem satan kişileri artık kısıtlama nedeniyle görünmezken, bu şekilde beslemeye alışık olan kuşları yasak sürecinde beslenmeyi bekleniyor.

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