Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tank palet fabrikası ve Borsa İstanbul açıklaması Erdoğan İlk Milli Helikopter Motoru TEI-TS1400’ün testini izledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Türkiye’yi havacılık başta olmak üzere her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz” "Helikopter turboşaft motorumuzla açtığımız yolda diğer savunma sanayi araçlarımızın motorlarının tamamını yapana kadar ilerlemeyi sürdüreceğiz" “Arifiye’deki fabrika her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir" "İşlemin adı satış değildir, özelleştirme de değildir, yapılan işin adı işletme devridir”

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tank palet fabrikası ve Borsa İstanbul açıklaması Erdoğan İlk Milli Helikopter Motoru TEI-TS1400’ün testini izledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Türkiye’yi havacılık başta olmak üzere her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz” "Helikopter turboşaft motorumuzla açtığımız yolda diğer savunma sanayi araçlarımızın motorlarının tamamını yapana kadar ilerlemeyi sürdüreceğiz" “Arifiye’deki fabrika her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir" "İşlemin adı satış değildir, özelleştirme de değildir, yapılan işin adı işletme devridir”

Eskişehir’de İlk Milli Helikopter Motoru TEITS1400’ün Teslim ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni’ne video konferans yöntemi ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’yi havacılık başta olmak üzere her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Arifiye’deki fabrika her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. İşlemin adı satış değildir, özelleştirme de değildir yapılan işin adı işletme devridir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlk Milli Helikopter Motoru TEITS1400’ün Teslim ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni’ne video konferans yöntemi ile katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan ve TEI tarafından yürütülen turboşaft motor geliştirme projemizde önemli bir gün yaşıyoruz. Gökbey helikopterimiz için Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp imal edilen turboşaft motorumuzun test için teslimiyle tasarım merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Biraz önce tanıtımlarını dinlediğimiz ve izlediğimiz bu projeler ile inşallah savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz. Turboşaft motor geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanılacak kabiliyetlerle TEI kendi alanında ülkemizde rol model haline dönüşecektir. Tasarım merkezinde ise mühendislerimiz tasarım ve araştırma geliştirme birimlerimiz çok daha verimli ve koordineli şekilde çalışmalarını yürütecektir. Ülkemize birlikte uluslararası arenada da milli sanayi kuruluşumuz TEI’nin sektörün en önemli oyuncuları arasında yer almasını hedefliyoruz. Dünya ülkelerinde motor teknolojileri konusunda söz sahibi bir elin parmakları kadar ülke var. Bir motorun geliştirilmesi için yurt içinde yazılımından malzemesine çok geniş bir ekosistemin beraber çalışması gerekiyor. Hamdolsun TEI artık sadece motor üreten değil, motor tasarlayan, üreten ve dünyaya satan bir marka haline dönüşüyor. Turboşaft projemiz ile ülkemizde bu ve benzeri sınıftaki motorları test edebilecek çok ciddi bir test alt yapısı da teşhis ediyoruz. Bu alt yapı aynı zamanda milli muharip uçak motoru gibi daha yüksek güç sınıfı motorlarımızın testinde de kullanılabilecek. Ayrıca yeni nesil hafif zırhlı araçlar, Altay tankı, İHA’lar ve füzelerimizle birçok platformumuzun çeşitli güç sınıflarındaki motorlarını da geliştiriyoruz. Allah’ın izniyle yakında tüm bu motorları envantere almaya başlayacağız. Helikopter turboşaft motorumuzla açtığımız yolda diğer savunma sanayi araçlarımızın motorlarının tamamını yapana kadar ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bir yandan TUSAŞ’ı diğer yandan özel sektör kuruluşlarımızın gayretleriyle Türkiye’yi havacılık başta olmak üzere her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz” diye konuştu.

“İşlemin adı satış değildir, özelleştirme de değildir yapılan işin adı işletme devridir”
Arifiye’deki tank palet fabrikası konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her ne kadar birileri Arifiye’deki tank paleti fabrikası üzerinden ülkemizin savunma sanayini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz. Bu vesileyle Arifiye’deki fabrika meselesini bir kez daha anlatmak istiyorum. Her şeyden önce Arifiye’deki fabrika arazisi, binası, makineleri dahil her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur. Yani neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftira ile karşı karşıyayız. Ayrıca yapılan işlemin adı satış değildir, özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir. Mülkiyeti savunma bakanlığımızda kalmak üzere bir Türk şirketi olan BMS’ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Çalışan personelin özlük haklarında her hangi bir kısıtlaması yapılması bir yana iyileştirmeye gidilmiştir. BMS bazı projelerinde elbette pek çok şirket ve kurum gibi Katarlı yatırımcılarla da ortaklık ilişkisi kurmaktadır. Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla, İngilizlerle, Almanlarla diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır” şeklinde konuştu.

“İşletme devri işlemi yargıya taşınmış, Danıştay karar vererek ortada her hangi bir hukuksuzluk olmadığını tescillemiştir”
Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk hisse devri ve Arifiye’deki tank palet fabrikasının devir işleminin yargıya taşındığını hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Borsa İstanbul A. Ş.’nin yüzde 10’luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıların menşeine göre ayrımcılığa taviz tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir. Üstelik Arifiye’deki işletme devrinin içinde modernize ihtiyacı sebebiyle artık faaliyetlerini yürütmekte zorlanan fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım şartı vardır. Sadece bu da değil. Aynı zamanda fabrikada Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu bütün bakım ve onarım çalışmaları da yapılmaya devam edecektir. Bu işletme devri işlemi yargıya taşınmış, Danıştay karar vererek ortada her hangi bir hukuksuzluk olmadığını tescillemiştir. Tabi biz Arifiye’deki fabrika üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve kahraman askerlerimize yapılan saldırıların asıl sebebini gayet iyi biliyoruz. Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetlerini tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece ülkenin ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini de gayet iyi biliyoruz. FETÖ’cülerden, darbecilerden arınan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vatan sınırlarını korumadaki ve sınır ötesin harekâtlarındaki başarılarından duydukları rahatsızlığı bu tür bahanelerle, askerimizi hedef alarak dışa vuranları milletimize havale ediyorum. Biz kahraman ordumuzla ve destan üstüne destan yazan askerimizle birlikte büyük ve güçlü Türkiye’yi inşaat etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin önünü kapamasına izin vermeyeceğiz”
Türkiye’nin önünün kapanmasına izin vermeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayatlarında fabrika nedir, üretim nedir, proje nedir, ülke ve millet için çalışmak nedir, özelleştirme nedir, işletme devri nedir bilmeyenlerin, bühtanların Türkiye’nin önünü kapamasına izin vermeyeceğiz. Projelerimizin Nuri Killigil, Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ gibi isimlerin yürüttükleri çalışmaların Devrim otomobili gibi samimi girişimlerin akıbetine uğramasına müsaade etmeyeceğiz. Bu acı hikâyelerden birinin kahramanı da 1944 yılında Devlet Demir Yollarında kullanılan, dizel motorları üretmek için kolları sıvayan Kamil Özman’dır. Rahmetli Öcman’ın başında olduğu bir ekip tarafından projelendirilip, Eskişehir’deki fabrikalarda gövdesi ve başlığı dökülen, krank mili dövülen motor diğer aksamları ile birlikte tamamen yerli olarak Ankara’da üretilir. Bu ilk motorun prototipi de 1946 İzmir fuarında sergilenir. Fuar dönüşü, dönemin tek parti CHP’si hükümetinin Ulaştırma Bakanı ve Türk Hava Kurumu Başkanı olan Şükrü Koçak hemen motorun üretildiği fabrikaya gider. Kamil Öcman ve ekibi heyecanla ürettikleri motoru anlatmaya çalışırlarken Şükrü Koçak, ‘Siz burada nasıl motor yaparsınız? Derhal bu fabrikayı kapatın’ diyerek çıkar ve gider. Türkiye’nin ilk dizel motor hikâyesi işte böyle acı bir sonla neticelenmiştir. İnşallah TEI de ve diğer kuruluşlarımızda yürütülen motor projelerine sıkı sıkıya sahip çıkacak ülkemizin bu alanda da hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız” dedi.
Son olarak savunma sanayinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
“Yaşadığımız coğrafyada güçlü bir Savunma Sanayi’ne sahip olmadan, geleceğimize güvenle bakamayacağımızı, attığımız her adımda bir kez daha görüyoruz. Konvansiyonel savaşların şekil değiştirdiği bu dönemde bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak bir Savunma Sanayi’ni inşa etmek için 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Gemiden tanka, uydudan insansız hava aracı sistemlerine, savunmanın her alanında yatırımlarımız ve teşviklerimizle sanayimize yön verdik. Platform tasarımı ve üretimindeki kabiliyetlerin tek başına yeterli olmayacağı düşüncesinden hareketle dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak kritik alanlardaki çalışmalarını özellikle destekledik. Bunun için vakıf şirketlerinden diğer ana yüklenicilere ve KOBİ’lere üniversitelerden, araştırma merkezleri ile TEKNO Parklara kadar geniş bir ekosistem kurduk. Ülkemizin kendi insan gücü yanında uluslararası potansiyelini harekete geçirecek adımlar attık. Nitekim Türkiye 125 bini geçen uluslararası öğrenci sayısı ile bu alanda ilk 10 ülke arasında girdik. Aynı şekilde uluslararası lider araştırma programı ile kritik projelerde görev almak üzere yüzlerce araştırmacıyı ülkemize getirdik. Teknofest ve benzeri etkinliklerle çocuklarımıza ve gençlerimize teknoloji, uzay ve havacılık alanlarındaki potansiyellerini gösterebilecekleri platformlar sunduk. Her geçen gün yaygınlaşan, deneyap atölyeleriyle çocuklarımızın teknolojiye olan meraklarını ve ilgilerini keşfedecekleri zeminler oluşturduk. Savunma Sanayi’nin her alanında proje çalışan, araştırma ve geliştirme faaliyeti yürüten üretime yönelen girişimlerimizin yanında yer aldık. Elimizdeki sınırlı imkânları mümkün olduğu kadar çok çalışmayı desteklemek için etkin ve adil bir şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Projelerin tasarımından finansmanına kadar her alanda, etkinliği ve verimliliği sağlamak için daha kapsamlı bir koordinasyona ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığımız ve İcra Komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz.”
Diğer yandan törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Org. Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay Başkanı Org Yaşar Güler, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İftira ile karşı karşıyayız
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: İftira ile karşı karşıyayız
Yerde yem bulamayan güvercinler tellere dizildi Yem veren insan olmayınca yerde güvercin kalmadı
YEREL HABERLER Yerde yem bulamayan güvercinler tellere dizildi Yem ...
İlk Milli Helikopter Motoru TEI-TS1400’ün Teslim ve Tasarım Merkezi açıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Yıllık 60 milyon dolarlık bir ileri teknoloji ithalatının önüne geçmiş olacağız” “Gaz türbinli motor teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz” “2000’li yıllarda yüzde 20’lerde olan yerlilik oranını yüzde 70’lere çıkardık“
YEREL HABERLER İlk Milli Helikopter Motoru TEI-TS1400’ün Teslim ve ...
Kadına yönelik şiddete karşı önlemler arttı Artık kadınlar tek başına değil Avukat Merve Şahin; "Kadınların, haklarını ve şiddet durumunda başvuracağı kuruluşları bilmesi hayati önem arz ediyor"
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddete karşı önlemler arttı Artık ...
Dükkânlarını açan esnafın boş bekleyişi Umutla açtıkları dükkânlarında müşterisiz boş bekliyorlar
YEREL HABERLER Dükkânlarını açan esnafın boş bekleyişi Umutla ...
Anadolu üniversitesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Toplantısını çevrim içi ortamda düzenledi
YEREL HABERLER Anadolu üniversitesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Başkan Ataç’tan 5 Aralık mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan 5 Aralık mesajı
Balkonunda yetiştirip bağışladığı fidanlar toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Balkonunda yetiştirip bağışladığı fidanlar toprakla ...
Anadolu Üniversitesi’nden anlamlı bağış Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne kitap bağışında bulunuldu
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nden anlamlı ...
Zeytin yaprağı ve kekik bağışıklık sistemini güçlendiriyor
YEREL HABERLER Zeytin yaprağı ve kekik bağışıklık sistemini ...
Saldırı görüntüleri ortaya çıktı Ham alkollü ve hem de HES kodu olmadan bilet almaya gelince olaylar yaşandı “HES kodu” isteyince saldırıya uğrayan otobüs firması çalışanları konuştu Saldırıya uğrayan Guntan; “Suçumuz HES kodu istemek”
YEREL HABERLER Saldırı görüntüleri ortaya çıktı Ham alkollü ve hem ...
Eskişehir´de cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Eskişehir´de cadde ve sokaklar boş kaldı
Eskişehir'de boş kalan sokaklar havadan görüntülendi 56 saatlik kısıtlama başladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de boş kalan sokaklar havadan ...
Eskişehir´de 56 saatlik yasak başladı, sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Eskişehir´de 56 saatlik yasak başladı, sokaklar boş ...
Eskişehir´de kısıtlama öncesi `alışveriş´ yoğunluğu (2)
YEREL HABERLER Eskişehir´de kısıtlama öncesi `alışveriş´ yoğunluğu ...
ETB’den anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER ETB’den anlamlı ziyaret
Eskişehir´de kısıtlama öncesi `alışveriş´ yoğunluğu
YEREL HABERLER Eskişehir´de kısıtlama öncesi `alışveriş´ yoğunluğu
Rektör Şenocak’ın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Şenocak’ın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ...
Yasak öncesi kuyruk
YEREL HABERLER Yasak öncesi kuyruk
Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğun trafik
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğun trafik
112´ye gelen 300 bin çağrının yüzde 68´i `gereksiz´
YEREL HABERLER 112´ye gelen 300 bin çağrının yüzde 68´i `gereksiz´
Pazar yeri denetimleri hız kesmiyor
YEREL HABERLER Pazar yeri denetimleri hız kesmiyor
Canan - Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’nde sona gelindi
YEREL HABERLER Canan - Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim ...
Acil sağlık hizmetlerine “engel olma” kampanyası Pandemi döneminde 112 Acil Servis çağrıları yüzde 60’tan fazla arttı
YEREL HABERLER Acil sağlık hizmetlerine “engel olma” ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X