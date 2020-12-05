Hatayspor Genel Sekreteri Özat: Dersimize yeterince çalışmamışız



Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)Hatayspor Genel Sekreteri Mustafa Özat, Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Özat, gol pozisyonlarından yararlanamadıklarını söylerken, "Bir deyim var, 'Atamayana atarlar' diye. Maçın başında yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik sonuç böyle olmayacaktı. Futbol şansı denen bir olgu var. Ama şans hazır olana ve çalışana gelir. Demek ki yeterince dersimize çalışmamışız, hazır değiliz. Buradan alacağımız derslerle önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımıza inanıyoruz. İstanbul'da 3 büyüklerle maç yapıyorsanız elinize geçen fırsatları golle sonuçlandırmanız gerekir. Bunu başaramadık ama gayet güzel mücadele ettik. Bir Anadolu kulübünün nasıl oynaması gerektiğini ve futbolu çirkinleştirmeden oyunu güzelleştirdiğini göstermeye çalıştık" dedi

"AMACIMIZ LİGE KEYİF KATMAK"

Kovid-19 vakaları nedeniyle 2 maçlarının eksik olduğunu belirten Özat, "Bu maçları kazandığımız takdirde puan sıralamasında çok daha iyi yerlerde olacağız. Amacımız ligde kalmak demiştik. Belki ilk 10'a girmek diye revize edebiliriz. Ama daha önemli amacımız lige keyif katmak. Salgın nedeniyle geçirdiğimiz bu sıkıntılı günlerde futbolseverlere güzel bir oyun izlettirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki maçlarda Hatayspor gerçek kimliğini ortaya koyacak. Puan veya puanlar alacağız. Ligdeki tüm takımlar çok değerli. Şu an federasyondan galibiyet veya beraberlik durumda ne kadar para alacağımız daha belli değil. Bunun zorluğunu yaşıyoruz. Çok zor şartlarda gidiyoruz. Federasyon elinden geleniyapıyor. Belirsizlikler futbolun oynanmasını güçleştiriyor. Bu güç ortamda birazcık seyir zevki verdiysek ne mutlu bize" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Mustafa Özat'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Eskişehir Serhan TÜRK

2020-12-05 22:42:00



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