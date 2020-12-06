Sokağa çıkma kısıtlamasında kablo çalarken yakalandılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu gecede bir mahallede kablo çalmak isteyen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Elbir Sokak Bahçe boyu sokak ve Beykoz sokak üzerinde kabloları kesen 3 şüpheli polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda şüphelilere ait 26 ZC 432 plakalı otomobil tespit edildi. Bunun üzerinde yapılan çalışma sonrasında aracı Necati T. ile Yusuf A.'nın kullandığı belirlendi. Ekipler, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.